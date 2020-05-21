СГК отремонтирует в Новосибирске трубопровод, оставивший 43 дома без тепла

СГК планирует в этом году спроектировать и заменить на улице Комсомольская участок магистральной трубы протяженностью 482 метра, диаметром 500 мм. Ремонт трубопровода обойдется в 40 млн рублей. В настоящее время инженеры ведут проектирование, организованы закупки услуг подрядчика, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что изначально замена этого участка тепловой магистрали была запланирована на 2021 год. Однако 19–21 ноября прошлого года энергетикам пришлось устранять здесь сразу два крупных повреждения — на магистральном и квартальном трубопроводах. Без тепла тогда остались 43 жилых дома. С учетом состояния тепломагистрали, СГК приняла решение ускорить ее ремонт. А ремонт квартальной тепловой сети на Комсомольской, также в этом году, планирует провести собственник теплотрассы — МУП «Энергия».

Таким образом, программа Сибирской генерирующей компании по капитальному ремонту теплосетей в Новосибирске в 2020 году включает уже 10, а не 9 участков, как предполагалось ранее. Всего СГК заменит в городе около 5 км трубопроводов, это соответствует уровню прошлого года.

Объем финансирования ремонтной кампании на объектах теплосетевой инфраструктуры СГК в Новосибирске в этом году составит 881 млн рублей, что на 21% больше, чем в минувшем году.

В СГК подчеркнули, что компания включила в план дополнительный участок без увеличения общего объема затрат. Средства появились за счёт перераспределения финансирования внутри программы и экономии на закупках.

Приоритетом программы капитального ремонта станут магистральные трубопроводы большого диаметра. Помимо трубы на Комсомольской улице, это еще восемь участков суммарной протяженностью 3 км: на улицах Дмитрия Донского, Дачная, Национальная, Владимировская, Котовского, Пожарского и Сибиряков-Гвардейцев, а также в дамбе Октябрьского моста. Кроме того, в ремонтную программу 2020 года вошел участок квартальной теплосети на улицах Котовского и Широкая.

Фото: пресс-служба СГК