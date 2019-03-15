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«Ростелеком» объявляет весеннюю акцию «Для своих»

  • 15/03/2019, 15:27
Акция действует с 1 марта по 31 мая 2019 года на всей территории присутствия Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» объявляет весеннюю акцию «Для своих».«Ростелеком» в Сибири запустил весеннюю акцию «Для своих». Акция действует с 1 марта по 31 мая 2019 года на всей территории присутствия Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В рамках акции национальный цифровой оператор разработал и запустил два весенних предложения: одно для новых абонентов компании, другое для действующих клиентов.

Новым абонентам предоставляется возможность воспользоваться одним из ряда предложений: «Для интернета», «Для впечатлений» и «Для интернета везде». Основные преимущества новинок – увеличенная в два раза скорость доступа в интернет и сниженная абонентская плата по сравнению с базовыми (действующими) тарифами. В состав каждого из пакетов уже входят дополнительные опции, за которые не нужно платить.

В пакете «Для интернета» вместе с доступом в сеть на скорости до 100 Мбит/с абоненты получают пять гигабайт облачного пространства на Яндекс диске и опцию ТВ-онлайн на год (абонемент на пакет телеканалов «Легкий-Промо») при активации промокода на портале wink.rt.ru или в приложениях услуги «Wink» на любых гаджетах.

Второе предложение «Ростелеком» разработал специально для тех, кому важна скорость и доступность интернета всегда и везде. Тариф так и называется «Для интернета везде» и предоставляет пользователю услугу «Домашний интернет» со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с и «Мобильную связь» со специальным интернет-трафиком и скидкой на абонентскую плату. В качестве бонуса –дополнительные опции «ТВ-Онлайн» и «Яндекс. Диск 5 Гб», за которые не нужно платить дополнительно.

Третье тарифное предложение «Для впечатлений» особенно понравится киноманам. Оно включает интернет до 100 Мбит/с, Интерактивное ТВ с пакетом телеканалов «Для своих», в состав которого входят фильмовые каналы пакета «Кино». Причем абонент может изменить пакет телеканалов, входящих в состав основного, на любой из основных или комплексный. Стоимость пакетов указана на сайте и взымается дополнительно к абонентской плате.

— Как известно, весна – время обновления, и наша компания – не исключение. Мы дополнили действующие тарифные планы интересными предложениями, которые будут актуальны, как для действующих абонентов, так и для новых клиентов. Эти предложения позволят нам продемонстрировать все преимущества наших продуктов, услуг и сервисов. По акции новые пользователи получают качественные услуги связи, с возможностью подключать выгодные дополнительные опции, по очень интересным ценам. Действующие абоненты с привлекательной скидкой могут подключить к своему действующему тарифному плану дополнительные сервисы, которые ранее в него не входили, — комментирует заместитель директора по массовому сегменту МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня.

Для действующих абонентов компания предусмотрела ряд дополнительных предложений в число которых входит: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» или «Wink», подписка «Лицей Плюс», «Мобильная связь». Каждая из дополнительных опций может функционировать как изолированно, так и в комплексе. Например, абонент компании, который использует «Домашний интернет», может подключить как одну дополнительную опцию «Видеонаблюдение», так и подписку «Лицей Плюс», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих» в комплексе. Стоимость любого из пяти дополнительных предложений составляет 199 рублей в месяц.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Фото: пресс-служба компании

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