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Новосибирская область готовится к посевной

Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ региону необходимо почти семь миллиардов рублей.
  • 15/03/2019, 14:07
Новосибирская область готовится к посевной

— В Новосибирской области в посевной кампании будут участвовать 1 295 сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Аграрии области планируют приобрести для сортосмены и сортообновления 9 тысяч тонн оригинальных и элитных семян, 50 тысяч тонн минеральных удобрений, 3 тысячи тонн средств защиты растений и 42 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, в том числе 38 тысяч тонн дизельного топлива, — рассказал на заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По его словам. на текущую дату готовность сельскохозяйственной техники оценивается на уровне 85%.

— Для проведения всего комплекса весенне-полевых работ необходимо 6 миллиардов 900 миллионов рублей. Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений – 3 миллиарда 260 миллионов рублей (46 %), на приобретение ГСМ – 2 миллиарда 100 миллионов рублей (30 %), запасных частей – 947 миллионов рублей (13,7 %), семян сельскохозяйственных культур – 533 миллиона рублей (7,7 %), — отметил Евгений Лещенко.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2018 годом увеличились затраты на проведение весенне-полевых работ за счет удорожания материально-технических средств почти на 800 миллионов рублей. Источниками финансового обеспечения являются собственные средства – 3 миллиарда 600 миллионов рублей, за счёт предусмотренных мер государственной поддержки – 1 миллиард 200 миллионов рублей, кредиты банков – 1 миллиард 800 миллионов рублей.

Фото: pixabay.com, автор- anaterate

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