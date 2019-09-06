«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения на выборах мэра Новосибирска

Компания «Ростелеком» впервые обеспечит видеонаблюдение, онлайн-трансляцию и хранение записей на выборах мэра Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Национальный оператор связи установил камеры в 10 помещениях территориальных избирательных комиссий и на 552 участках, где уже в ближайшее воскресенье жители Новосибирска смогут отдать голос за кандидата на пост главы муниципалитета.

— Видеонаблюдение на выборах мэра города Новосибирска позволит обеспечить доступность информации о ходе голосования непосредственно на участке. А это значит, что будут соблюдены одни из главных принципов любой избирательной кампании — гласность, открытость и прозрачность, — сказала председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая.

Установленные IP-камеры с высоким разрешением будут транслировать ход выборов в онлайн-режиме как на общедоступном, так и на служебном порталах, а также передавать информацию в центр обработки данных. При этом системы видеонаблюдения установлены таким образом, чтобы можно было видеть все помещения для голосования, но при этом сохранить в тайне личные данные избирателей.

— Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу камер, накануне выборов мы проведем тестирование всех систем. Непосредственно в день голосования в Новосибирске будут дежурить специалисты “Ростелекома”, которые в случае необходимости вовремя смогут решить технические проблемы, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В единый день голосования начнется трансляция с избирательных участков на портал https://nashvybor2019.ru, который обслуживается компанией «Ростелеком».

Также в этом году пользователям портала и мобильного приложения «Госуслуги» доступен раздел «Мои выборы» в личном кабинете. Избиратели в электронном виде могут получить информацию о сроках проведения избирательных кампаний, кандидатах и своем избирательном участке. Предоставление этих цифровых сервисов реализует системный интегратор «РТ Лабс» (дочерняя компания «Ростелекома») по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Фото предоставлено пресс-службой компании