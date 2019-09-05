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iFarm выходит в Москву и за рубеж

А также отрабатывает новые форматы взаимодействия с инвесторами и партнерами.
  • 05/09/2019, 20:00
Автор: Юлия Данилова
iFarm выходит в Москву и за рубеж
В столице компания планирует развивать тепличные комплексы трех форматов.

— Сегодня в Новосибирске у нас работают две фермы. Первая — в формате шоу-рума на улице Николаева,13, а вторая в середине сентября откроется на Большевистской в бывшем автосалоне Lexus. Продукция, которую мы уже сейчас выращиваем, поставляется не только в новосибирские магазины («Добрянка», «Бахетле», «Калина-Малина» и т.д.) и рестораны, но и в Москву, — сообщил во время пресс-тура генеральный директор ООО «Городские теплицы» (бренд iFarm) Александр Лысковский.

По словам директора сети вертикальных ферм компании ООО «Городские теплицы» Дмитрия Тарасова, в шоу-руме производятся от 800 до 1000 кг зелени в месяц, на новой площадке объем производства составит около 3 тысяч тонн в месяц.

— В финансировании этой фермы участвовали 5 частных инвесторов. В общей сложности они вложили 26 млн рублей. Окупаемость инвестиций составит около 4 лет, — говорит Тарасов. — Мы играем с ассортиментом продукции, так как он сильно влияет на оборот и денежную прибыль, работаем на сокращение себестоимости.

В Новосибирске компания рассматривает новые локации на левом берегу города, а также ведет переговоры с ритейлерами о производстве продукции по предзаказам.

— Первоначально мы были вынуждены выращивать зелень и травы, а потом искать покупателей, так как рынок еще не знал, какого качества будет наша продукция. С февраля 2019 года мы приступили к промышленному производству, и сейчас у нас начинают появляться предзаказы. К примеру, покупатель из Москвы заявил о готовности приобретать около 4 тонн мангольда в месяц, — говорит Тарасов. — Кроме того, мы предложили на рынок новый формат взаимодействия с партнерами — аренда полки. Дистрибьютор зелени, ритейлер, ресторан могут заказать необходимое им количество, ассортиментную матрицу продукции. В перспективе планируем, что при серьезном росте спроса со стороны конкретного заказчика будем привлекать частного инвестора и ставить новую ферму рядом с каналом сбыта. Распределенное управление позволяет ставить фермы в каждом спальном районе города, чтобы они были в пешей доступности от покупателя.

Кстати, часть продукции, произведенной в Новосибирске, компания недавно начала отгружать в Москву: авиарейсами два раза в неделю. С экономической точки зрения это оказалось выгодно. С другой стороны, за счет таких поставок iFarm готовит рынок сбыта для новых ферм, сеть которых начинает формировать в столице.

iFarm построит теплицу на крыше многофункционального центра

— В Москве мы запланировали 3 кольца запуска ферм. Большие промышленные объекты для работы с распредцентрами различных сетей, которые будут расположены за МКАДом. Объекты среднего формата площадью выращивания от 400 до 1000 кв. м между МКАДом и Третьим кольцом, а также минишоу-румы в самом центре и минисклады, куда будет доставляться продукция. В этих точках предусмотрено размещение оборудования для доращивания продукции, — рассказывает Дмитрий Тарасов. —  Специально оборудованные шкафы доращивания планируется устанавливать на площадках партнеров — ритейлеров, рестораторов. Пока их покупку может себе позволить не каждый ресторан, но не исключено, что в перспективе при запуске более массового производства шкафы доращивания будут доступны даже обычным гражданам — для домашнего использования.

Сейчас компания строит фермы разной площади в Казани, Томске, Иркутске, а также за рубежом: в Хельсинки, Риге, Саудовской Аравии. Всего в 2019 году iFarm планирует построить около 2000 кв. м ферм, в 2020-м — еще около 10-12 тысяч. В планах — выход в северные страны ЕС, Германию, Америку.

— В Риге у нас очень интересный заказчик — ресторатор, который планирует экспериментировать с разными культурами, их вкусами. Нам интересны такие коллаборации, так как результаты этих исследований будут поступать к нам в базу данных, и мы сможем их воспроизводить в любой точке мира, — подчеркивает Тарасов.

Для развития бизнеса iFarm сейчас активно привлекает внешние инвестиции как на головную компанию, так и на строительство конкретных ферм. С этой целью в прошлом году стартап участвовал в Сибирской венчурной ярмарке — и планирует участвовать снова.

Стартап из Академпарка – в числе победителей конкурса инновационных проектов XII Сибирской венчурной ярмарки

— К примеру, сейчас мы строим фермы в Москве и готовы работать с инвесторами, которые профинансируют эти проекты. Надеемся, что на венчурной ярмарке сможем познакомиться еще с рядом российских и международных инвесторов, —  уточнил Александр Лысковский.

В целом, с момента запуска проекта iFarm привлекла уже около 1,5 млн долларов внешних инвестиций. Дмитрий Тарасов добавил, что постепенно компания хочет перейти на формат кредитных линий от банков и реализовывать стратегию развития по всем городам-миллионникам России. Для развития за рубежом она планирует привлекать иностранные инвестиции и кредиты.

По словам Александра Лысковского, сегодня iFarm — единственный в России производитель распределенных удаленных ферм, где используются автоматизированные комплексы, практически исключающие присутствие человека. В Европе 3 таких компании, в мире — около 20. Остальные игроки рынка работают просто с вертикальными фермами, где постоянно находятся агрономы, следящие за растениями и технологиями.

На фермах компания выращивает около 40 видов продукции: зелень, салаты, пряные травы, клубнику, овощи. iFarm постоянно отрабатывает новые технологии, позволяющие управлять вкусом растений. Одна из задач стартапа — научиться выращивать растения с повышенным содержанием микроэлементов, которых не хватает жителям, проживающим в определенной местности.

Фото: баз.- пресс-службы правительства Новосибирской области, др.-автора

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