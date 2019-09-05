iFarm выходит в Москву и за рубеж

— К примеру, сейчас мы строим фермы в Москве и готовы работать с инвесторами, которые профинансируют эти проекты. Надеемся, что на венчурной ярмарке сможем познакомиться еще с рядом российских и международных инвесторов, — уточнил Александр Лысковский.
В целом, с момента запуска проекта iFarm привлекла уже около 1,5 млн долларов внешних инвестиций. Дмитрий Тарасов добавил, что постепенно компания хочет перейти на формат кредитных линий от банков и реализовывать стратегию развития по всем городам-миллионникам России. Для развития за рубежом она планирует привлекать иностранные инвестиции и кредиты.
По словам Александра Лысковского, сегодня iFarm — единственный в России производитель распределенных удаленных ферм, где используются автоматизированные комплексы, практически исключающие присутствие человека. В Европе 3 таких компании, в мире — около 20. Остальные игроки рынка работают просто с вертикальными фермами, где постоянно находятся агрономы, следящие за растениями и технологиями.
На фермах компания выращивает около 40 видов продукции: зелень, салаты, пряные травы, клубнику, овощи. iFarm постоянно отрабатывает новые технологии, позволяющие управлять вкусом растений. Одна из задач стартапа — научиться выращивать растения с повышенным содержанием микроэлементов, которых не хватает жителям, проживающим в определенной местности.
Фото: баз.- пресс-службы правительства Новосибирской области, др.-автора