iFarm выходит в Москву и за рубеж

— В финансировании этой фермы участвовали 5 частных инвесторов. В общей сложности они вложили 26 млн рублей. Окупаемость инвестиций составит около 4 лет, — говорит Тарасов. — Мы играем с ассортиментом продукции, так как он сильно влияет на оборот и денежную прибыль, работаем на сокращение себестоимости.

В Новосибирске компания рассматривает новые локации на левом берегу города, а также ведет переговоры с ритейлерами о производстве продукции по предзаказам.

— Первоначально мы были вынуждены выращивать зелень и травы, а потом искать покупателей, так как рынок еще не знал, какого качества будет наша продукция. С февраля 2019 года мы приступили к промышленному производству, и сейчас у нас начинают появляться предзаказы. К примеру, покупатель из Москвы заявил о готовности приобретать около 4 тонн мангольда в месяц, — говорит Тарасов. — Кроме того, мы предложили на рынок новый формат взаимодействия с партнерами — аренда полки. Дистрибьютор зелени, ритейлер, ресторан могут заказать необходимое им количество, ассортиментную матрицу продукции. В перспективе планируем, что при серьезном росте спроса со стороны конкретного заказчика будем привлекать частного инвестора и ставить новую ферму рядом с каналом сбыта. Распределенное управление позволяет ставить фермы в каждом спальном районе города, чтобы они были в пешей доступности от покупателя.

Кстати, часть продукции, произведенной в Новосибирске, компания недавно начала отгружать в Москву: авиарейсами два раза в неделю. С экономической точки зрения это оказалось выгодно. С другой стороны, за счет таких поставок iFarm готовит рынок сбыта для новых ферм, сеть которых начинает формировать в столице.