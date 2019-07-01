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«Ростелеком» подготовит инфраструктуру для четвертого моста через Обь

Подведены итоги конкурса на выполнение комплекса инженерно-строительных работ по подготовке территории для строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске.
  • 01/07/2019, 11:50
«Ростелеком» подготовит инфраструктуру для четвертого моста через Обь

Согласно документам, победителем тендера по объекту на нулевом этапе стала компания «Ростелеком», сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «Ростелеком» выполнит сразу несколько важных работ, необходимых для перехода к первому и второму этапам возведения моста. В частности, со стороны правого берега запланировано строительство телефонной канализации с установкой смотровых устройств и прокладкой кабелей связи. На левом берегу компания вынесет из зоны стройки на улице Станционной часть коммуникаций, чтобы их не повредили при основных стадиях сооружения мостового перехода.

— Четвертый мост через реку Обь является знаковым объектом для всего Новосибирска: его появление поможет разгрузить основные магистрали города и тем самым облегчить дорожный трафик. При работах на этой площадке компания «Ростелеком» будет использовать современные материалы и новые технологии, что позволит гарантировать не только качество и безопасность установленных коммуникаций, но и их долговечность, — прокомментировал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост». Итоговая цена контракта составила 98 млн 311 тысяч рублей, срок окончания работ — 20 ноября 2019 года, при этом всё должно быть выполнено строго в соответствии с ведомостью объемов и проектно-сметной документацией. Гарантийный срок составляет пять лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

Новый шестиполосный мост длиной в 1,5 км соединит два берега реки Обь через улицы Ипподромская в центральной части города и Станционную в левобережье. Стоимость строения оценивается более чем в 30 млрд рублей, при этом проезд по нему будет платным. Тариф для автомобилистов пока не определен.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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