Альфа-Банк в Новосибирске открыл ипотечный центр

В Новосибирске открылся центр ипотечного кредитования Альфа-Банка по адресу ул. Крылова, д. 31.

На площади почти 300 квадратных метров созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов. Оборудовано шесть просторных переговорных, что дает возможность проводить одновременно большое количество встреч. В новом ипотечном центре клиенты могут воспользоваться депозитарием для проведения сделок с использованием сейфовых ячеек.

Специалисты банка проконсультируют по условиям ипотечных программ, помогут рассчитать стоимость кредита и оформить договор купли-продажи. Также в офисе клиенты могут получить подробную информацию о риэлтерских, страховых компаниях и застройщиках – партнерах банка в регионе, познакомиться с их предложениями и воспользоваться ими.

Специально для ипотечных клиентов Альфа-Банк (АО) разработал новый цифровой сервис — личный кабинет ипотечного заемщика. Теперь подать заявку и оперативно получить одобрение по ипотечному кредиту заемщик может дистанционно. Еще одно важное преимущество ипотечных программ банка — платеж по кредиту можно внести в любом отделении Альфа-Банка по всей стране независимо от места выдачи ипотечного займа.

— В Новосибирске быстрыми темпами идет строительство объектов жилого фонда, растет спрос населения не только на доступное, но и качественное жилье, — говорит Артем Иванов, руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка. — Открытие ипотечного центра Альфа-Банка в Новосибирске является частью нашей стратегии, направленной на повышение доступности ипотечных кредитов и качества предоставляемых розничных услуг.

Сегодня специализированные ипотечные центры Альфа-Банка в Москве, в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и Краснодаре обслуживают клиентов, желающих изменить свои жилищные условия, в режиме «одного окна». До конца года ипотечные центры банка начнут работу в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Тюмени, Перми и Уфе.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. С 28 мая до 30 июня 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить ипотечный кредит на новостройку по ставке от 9,79% годовых в рублях. Ставки по ипотеке на жилье на вторичном рынке и рефинансирование имеющегося кредита банк снизил до 9,99%. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от трех до 30 лет.

Фото предоставлено пресс-службой банка