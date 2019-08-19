«Ростелеком» подключит соцобъекты в четырех регионах Сибири к скоростному интернету

«Ростелеком» займется подключением социально значимых объектов к интернету в четырех регионах Сибири, работы запланированы по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». По результатам электронных торгов, которые провело Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компания создаст современную телекоммуникационную инфраструктуру в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается что первый этап работ начнется уже в этом году, срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов, среди которых — школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.

— Благодаря реализации программы увеличится число цифровых сервисов и улучшится качество услуг, на которые могут рассчитывать в регионах Сибири. За счет подключения к высокоскоростным каналам связи «Ростелекома», например, в сельских школах гораздо проще будет получить доступ к библиотекам или курсам онлайн-образования. Кроме того, после строительства волоконно-оптических линий связи до ряда населенных пунктов их жители смогут подключить такие сервисы как «Интерактивное ТВ» или «Видеонаблюдение», причем эти изменения коснутся как частных, так и корпоративных клиентов, — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба компании