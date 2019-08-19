За семь месяцев аэропорт Толмачёво обслужил более 3,7 млн пассажиров

За семь месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 3 716 745 пассажиров (+15,8%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 694 617 (+17,4%), на международных — 1 022 128 (+11,6%), сообили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в июле пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 722 580 человек, что на 14,2% больше аналогичного показателя 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 557 364 пассажира (+15,8%%), на международных — 165 216 (+9,3%).

В пресс-службе рассказали, что количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам семи месяцев увеличилось на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 26%.

— Самыми динамично растущими направлениями июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Томск (+245,4%), Пермь (+100,4%), Казань (+97,8%), Самара (+97,7%), Братск (+74,9%), Челябинск (+71,2%), Полярный (+69,6%), Петропавловск-Камчатский (+67,7%). На международных — Наманган (+158,6%), Пхукет (+101,3%), Ереван (+70,6%), Харбин (+65,4%) и Сеул (+63,6%), — отметили в пресс-службе.

При этом самыми популярными по итогам июля 2019 года среди пассажиров стали российские направления Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Владивосток, направления дальнего зарубежья — Анталья, Пекин, Камрань, Ларнака, Сеул, СНГ — Ош, Бишкек, Алматы, Нур-Султан, Ташкент.

С января по июль аэропорт обслужил 18 292 самолёто-вылета (+12,9% к аналогичному периоду прошлого года), в июле — 3 244 (+15%).

С начала 2019 года грузопоток составил 18 091 тонну, в том числе в июле —2 879 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa