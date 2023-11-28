«Ростелеком» помог МВД задержать преступную группу в Новосибирске

«Ростелеком» принял участие в мероприятиях по пресечению преступлений, связанных с хищением медного кабеля. В результате взаимодействия с Главным управлением МВД России по Новосибирской области задержана организованная преступная группа, один из участников которой уже был судим и находился в федеральном розыске.

«Злоумышленник проникал в коммуникационный колодец, откуда вырезал медный кабель и продавал его. Установлено, что фигурант причастен еще к тринадцати аналогичным фактам на территории города Новосибирска», – рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по НСО Владислав Савченков.

«Такие преступления приводят к нарушению работы стационарных телефонов, что особенно ощутимо для пожилых людей, так как для них это наиболее привычный способ связи. Кроме того, страдают объекты социальной инфраструктуры», — рассказал директор по безопасности региона Сибирь ПАО «Ростелеком» Владимир Хрипунков.

«Проникновение в колодцы, как правило, осуществляется путем взлома либо подбором ключей. Мы регулярно проводим профилактические мероприятия, например, обходы кабельных канализаций», – рассказал директор по режиму региона Сибирь ПАО «Ростелеком» Александр Столяров.