Сертификаты на детские турпоездки разобрали за 12 часов в Новосибирске

23 октября в Новосибирской области началась выдача сертификатов государственной услуги на предоставление на поездки школьников 5-9 классов и в этот же день закончилась. По словам замминистра экономического развития региона Анны Павловой, за 12 чесов через госуслуги поступило 3200 заявок при том, что всего было предусмотрено 3000 сертификатов. Минэкономразвития пришлось в срочном порядке закрывать прием новых заявок.

— Мы не понимали, как будет работать этот сертификат. Но спрос оказался очень большой — многие родители захотели отправить детей в турпоездки именно по родному региону, — говорит Павлова. — Всего в Новосибирской области около 166 тысяч детей 5-9 классов.

Она пояснила, что после того, как закрылся прием сертификатов, в министерство поступало много звонков от родителей, но расширить прием документов уже было нельзя. Отвечая на вопрос журналистов, как будет решен вопрос с 200 лишними заявками, Павлова уточнила, что на опыте кешбэка видно, что родители часто допускают ошибки при заполнении заявок и из-за этого заявка не принимается, то есть очередь сдвигается.

Путешествия для детей по сертификатам в Новосибирской области организовывают Центр детского и молодежного отдыха «Магистр», туроператор детского отдыха «Ветер перемен», туроператоры по России и детскому отдыху «Статус», «Парнас», «Новосибирск» и «Олимпия-Райзен-Сибирь». По словам Анны Павловой, на сегодняшний день по сертификатам съездили в путешествие уже около 1800 детей. все поездки планируется отработать до 1 декабря. На декабрь выпадает несколько туров на подмену тех, когда дети, получившие сертификаты, болели.

Самыми востребованными маршрутами, которые выбирали родители, оказались:

«Изучаем, играем, познаем», ООО «Олимпия Райзен» в которую входит посещение Краеведческого музея, Галереи времени и дельфинария.

«Классные уроки в городе Н», ООО «ПАРНАС» — Ботанический сад, эволюция земли и планетарий

Научно-образовательный тур «Научная экспедиция: тайны рождения Вселенной», ТА «Новосибирск» — Институт ядерной физики СО РАН, Эволюция Земли, планетарий

«Сибирское купечество, или как в Сузуне монету чеканили», ООО «Ветер перемен»

«Новосибирск и Колывань. История двух поселений», ООО ЦДМО «Магистр».

— Для региона этот опыт интересный, но дальнейшая судьба программы не понятна. На федеральном уровне эта мера поддержки пока не предусматривается. Будем анализировать и думать, — добавила она.

Напомним, Новосибирская область вошла в число регионов, в которых будет реализована детская туристическая программа по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Из федерального бюджета на детскую туристическую программу Новосибирской области выделено 15 млн рублей, еще 9 млн рублей выделило правительство Новосибирской области, общий объем финансирования составил 24 млн рублей.

Напомним, интерес к развитию туристических маршрутов ранее проявляла АО «Экспресс-пригород». Компания планировала интегрировать в экскурсионные программы, в том числе для школьников, а также заявляла о готовности развивать новые направления, как в районах области, так и в соседних регионах.