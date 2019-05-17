«Ростелеком» поздравил новосибирских участников конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» вручил дипломы и подарки новосибирским победителям регионального этапа VIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Лауреатов конкурса поздравил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин, который пожелал участникам состязания удачи и поблагодарил журналистов за серьезные аналитические тексты, представленные на суд жюри.

— Тема цифровизации российской экономики сейчас очень актуальна. Это замечательно, что вы рассказываете людям о важности технологического прорыва и о тех современных технологиях, без которых уже невозможно представить современную жизнь, — сказал Николай Зенин.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» компания «Ростелеком» проводит с 2012 года, в этот раз партнером состязания выступила компания Ericsson, ведущий поставщик информационно-коммуникационных технологий. Журналисты заявляли свои работы по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, в этом году организаторы предложили две специальные номинации: «5G — платформа новых возможностей» и «Биометрия — путь к цифровой идентичности».

В число лауреатов регионального этапа конкурса, по мнению жюри, вошло три работы журналистов из Новосибирска, при этом все из них представляют издание «Эксперт-Сибирь», которое особое внимание уделяет проблемам цифровизации российской экономики и внедрению передовых технологий.

Первое место в номинации «Интернет-СМИ» завоевала Ирина Овдина за текст «Недоступно доступная медицина» о проблемах внедрения телемедицины на территории Новосибирской области. Второе место в этой же категории экспертная комиссия отдала Юлии Гребенкиной, а второе место в номинации «Печатная пресса» жюри присудило Виталию Букатину за его материал «Цифровые дали», посвященный анализу программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

— Тема цифровизации экономики и цифровых трансформаций в целом очень сложная, писать о ней так, чтобы было понятно, достаточно непросто. И поэтому задача хорошего журналиста — написать так, чтобы пазл в голове читателя сложился идеально, — пояснил Виталий Букатин на церемонии награждения.

Не обошли вниманием на встрече и тех, кто остановился буквально в шаге от первых мест: сразу десять новосибирских журналистов получили поощрительные призы за активное участие в конкурсе. В их числе — Наталья Решетникова, старший корреспондент «Российской газеты» в Новосибирске; Вячеслав Корзун, корреспондент портала Sibnet.ru; Вячеслав Ведерников, журналист издательского дома «Сибинформ»; Наталья Больдт, корреспондент газеты «Наша жизнь» из города Карасук; Ольга Омелаенко, корреспондент ГТРК «Новосибирск» и другие. Благодарность за помощь в организации конкурса вручили также постоянному члену жюри Якову Самохину, председателю правления Новосибирского союза журналистов.

Фото предоставлено пресс-службой компании