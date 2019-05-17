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Новосибирская область получила почти 3 га федеральной земли под парк

Переданная субъектам федерации земля предназначена для строительства жилья и развития объектов инфраструктуры.
  • 17/05/2019, 11:40
Новосибирская область получила почти 3 га федеральной земли под парк

Правительственная комиссия одобрила передачу из федеральной собственности органам власти 9 регионов Российской Федерации 57 участков общей площадью 150 га. В частности, Новосибирской области передан участок для создания парка, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

— Развитие городской среды невозможно без создания качественной социальной инфраструктуры. Мы приняли решение выделить земельные участки в том числе для этих целей. В Новосибирске появятся новый детский сад и парк, в Казани — современный медицинский центр, в Москве — детский досуговый центр, социальные объекты будут построены для жителей Кемерово, Подмосковья и других регионов. Кроме того, для строительства и реализации проектов развития территорий необходимо создание качественной инженерной инфраструктуры.

Это также учитывается при передаче регионам федеральных земель, – отметил зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, комментируя работу комиссии.

Члены правительственной комиссии также одобрили передачу ДОМ.РФ агентских полномочий по более чем 26 земельным участкам площадью около 25 га в 7 регионах. В том числе, в Новосибирской области.

Как уточнили InfoPro54 в пресс-службе ДОМ.РФ, Новосибирская область получила участки, расположенные по следующим адресам: ул. Кубовая, д. 100, туп. Бердский, ул. Воинская, д. 69, Тимакова, д. 2, Центральный р-н, Красный проспект, д. 13, Советский р-н, Академика Лаврентьева проспект, д. 15/2, ул. Немировича-Данченко, д. 167, ул. Дуси Ковальчук, д. 12.

— Указанные адреса это конкретные объекты, земля расположена под ними, — пояснили в пресс-службе. — Земля под парк расположена по адресу г. Новосибирск, туп. Бердский. Общая площадь территории 2,94 га.

Фото: скриншот карты 2ГИС

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