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«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ

  • 25/10/2019, 11:29
Кружковое движение Национальной технологической инициативы (КД НТИ) сообщает о старте олимпиады для школьников по профилю «Информационная безопасность».

«Ростелеком» предлагает школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭОна входит в перечень Российского совета олимпиад школьников и дает победителям возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по одному из профильных предметов (математика или информатика по выбору вуза) при поступлении в ведущие инженерные вузы России. Задания для участников олимпиады разработаны при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий кибербезопасности.

На данный момент для участия в олимпиаде зарегистрировались более 3 600 человек. Олимпиада КД НТИ продолжает принимать заявки от старшеклассников до 30 октября. Параллельно с регистрацией идет первый отборочный этап, который продлится до 1 ноября.

— Информационная безопасность сегодня входит в число самых динамично развивающихся отраслей. Повсеместная цифровизация создает потребность в технологиях защиты от цифровых угроз и в людях, которые будут этими технологиями управлять. При этом основной проблемой отрасли остается кадровый голод. Поэтому “Ростелеком” как лидер в этой сфере прилагает серьезные усилия к тому, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, привлекая в отрасль новые кадры и помогая талантливым ребятам добиться успехов в профессии, — сказал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Второй этап соревнования пройдет с 6 ноября по 31 декабря 2019 года в популярном формате Capture the Flag (CTF). Участникам нужно будет выполнять задания и получать баллы за отправленный ответ-«флаг» — набор символов или произвольную фразу.

Финальный этап профиля, который завершится 29 марта, будет посвящен безопасности интернета вещей (Internet of Things, IoT). Легенда задания такова: владелец умного дома в отъезде и хочет регулярно проверять, что в его отсутствие не происходит никаких аварий. Участники соревнования должны создать единую сеть из различных датчиков умного дома, обеспечить передачу показателей удаленному пользователю и убедиться, что сеть надежно защищена от возможных вредоносных вторжений киберпреступников и ошибок внутреннего нарушителя. Для победы нужно будет построить функционирующую сеть IoT-устройств и обеспечить комплексную защиту умного дома.

— С каждым годом задания Олимпиады Кружкового движения НТИ все больше отвечают перспективным запросам, задачам опережающего развития технологий, которые ставят компании-лидеры. Решения, которые школьники предложат в рамках профиля “Информационная безопасность”, могут оказаться действительно востребованными, а лучшие участники получат шанс попасть в кадровый резерв одной из ведущих технологических компаний страны, — подчеркнул руководитель рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.

Олимпиада КД НТИ — это первые в России командные инженерные соревнования для школьников и студентов, которые дают участникам не только реальные навыки, но и уникальные образовательные возможности. Она объединяет лучшие стороны традиционных теоретических олимпиад и практических соревнований, открывая двери в лучшие технические вузы страны, и дает отличный карьерный старт позволяя получить востребованную профессию.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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