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Отделение «Единой России» в Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников

Его кандидатура согласована президиумом генсовета «Единой России».
  • 25/10/2019, 11:43
Отделение «Единой России» в Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатур исполняющих полномочия секретарей региональных отделений партии. Среди них – 13 высших должностных лиц субъектов РФ, сообщили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, принято решение назначить высших должностных лиц субъектов РФ исполняющими полномочия секретарей региональных отделений Партии: Мурата Кумпилова – Адыгейского, Радия Хабирова – Башкортостанского, Казбека Кокова – Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева – Якутского, Олега Кожемяко – Приморского, Владимира Владимирова – Ставропольского, Александра Богомаза – Брянского, Игоря Васильева – Кировского, Андрея Чибиса – Мурманского, Глеба Никитина – Нижегородского, Андрея Травникова – Новосибирского, Дмитрия Азарова – Самарского и Михаила Развожаева – Севастопольского.

— Есть такое решение с моей стороны, со стороны старших товарищей — возглавить региональное отдаление «Единой России». Это очень правильно, я таким образом даю сигнал, что я опирался и опираюсь на партию не только в своей губернаторской кампании, но я намерен опираться на партию и в своей дальнейшей работе, — цитирует Андрея Травникова пресс-служба «Единой России».

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

Напомним, что с 23 октября по 1 ноября на территории Новосибирской области во всех местных отделениях «Единой России» состоятся партийные конференции, на которых будут определены делегаты на региональную конференцию, которая назначена на 8 ноября.

Фото: пресс-служба Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия»

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