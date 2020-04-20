«Ростелеком» провел для новосибирских пенсионеров вебинар «Оставайтесь дома»

Слушателями вебинара «Оставайтесь дома» стали пожилые люди, которые уже освоили первоначальные навыки работы с компьютером на предыдущих занятиях.

На уроке ученики узнали о том, как правильно заказывать продукты на дом, на каких сайтах сравнивать цены на лекарства и где оплачивать услуги ЖКХ. Волонтеры компании также рассказали пенсионерам о дистанционной записи к врачам через портал госуслуг.

— Оказывается, сейчас можно и не выходить из дома. Многие услуги доступны через интернет: например, онлайн даже лекарства получится заказать. Обязательно постараюсь воспользоваться новыми знаниями сама и расскажу об этом знакомым, — поделилась впечатлениями участница вебинара Ольга Вьюнова.

Отдельное внимание на занятии уделили теме безопасности — как в интернете, так и в обычной жизни. Мошенники уже активизировались в связи с пандемией: предлагают купить онлайн экспресс-тесты и таблетки от новой болезни или рекомендуют заказать обработку квартиры дорогостоящими химическими реагентами.

— Мы еще раз хотели напомнить пенсионерам о том, что подобные заявления нужно проверять и не попадаться на пустые обещания. Нужно знать, что доверять можно только официальным сообщениям. Если есть хоть малейшее подозрение на обман, то необходимо обратиться в правоохранительные органы, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Участники вебинара также могли принять участие в конкурсе «Остаюсь дома!», который придумали волонтеры «Ростелекома». По его условиям требуется оригинально сфотографироваться за компьютером во время самоизоляции. Авторы трех самых стильных фото получат в подарок сувениры от компании.

Онлайн-уроки для пенсионеров в Новосибирске стартовали осенью прошлого года. За это время ученики узнали о том, как пользоваться видеозвонками, научились общаться в чатах и обсудили правила поведения в сети. Занятия проходят в том числе по программе «Азбука интернета», которая разработана «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России для обучения людей старшего поколения основам работы с компьютером. С момента старта проекта в сентябре 2014 года курсы прошли более трехсот тысяч российских пенсионеров.

Фото предоставлено пресс-службой компании