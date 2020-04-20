Пандемия обнулила товарооборот «Синара»

При этом Овсянникова показывает простаивающее дорогостоящее оборудование по производству основной продукции предприятия — верхней одежды, костюмов, школьных форм.

— Есть дорогие полуавтоматы для изготовления карманов, петель, — рассказывает замдиректора предприятия. — Сейчас задействовано только то универсальное оборудование, на котором можно заготавливать маски. Основная масса оборудования не работает. На мужском костюме есть также огромная линия влажной тепловой обработки. Существуют специальные прессы, чтобы отдельно прессовать область плеча, рукава, полочку, чтобы костюм приобрел свою форму. К сожалению, всех сотрудников, работающих на этом оборудовании, мы отпустили на «каникулы», и, соответственно, оно тоже не задействовано.

Помимо простоя оборудования, часть убытков оказалась связана с затратами на приобретение ткани для масок.

— При разворачивании производства масок потребовались средства на приобретение материала, — говорит Овсянникова. — Закупали бязь, трикотажное полотно. Линию не можем приобретать на две недели или сколько это все будет продолжаться. Шьем на тех универсальных машинах, которые есть.

Полный объем убытков «Синара» с начала ситуации с пандемией коронавируса в компании не озвучивают, их еще предстоит подсчитать, сообщают лишь о 100% потере товарооборота основной продукции.

— У нас 30 магазинов и торговых центров по России — в Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Кемерове, Томске, — рассказывают на предприятии. — Они все закрыты. У нас почти 300 оптовых покупателей. У них тоже никто не работает. Решили выпускать маски, чтобы хоть что-то заработать. Вынуждены сами искать покупателей. Объявили, что начали делать маски. К нам стали обращаться, например, банк «Открытие» и другие, кто сейчас работает. Продаем маски оптом.

В настоящее время руководство предприятия обратилось к правительству региона с просьбой предоставить меры господдержки.

По информации минпромторга Новосибирской области, в настоящее время в производстве гигиенических масок задействованы более 30 предприятий легкой промышленности, относящихся к малому, среднему и крупному бизнесу. Общий объем выпускаемой продукции составляет около 100 тысяч штук в день. Маски реализуются через торговые организации и более 100 киосков «Роспечати».

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