«Ростелеком» в Новосибирске делает новостройки «оптическими»

С начала этого года доступ к сетям компании уже получили более 2,5 тысяч домохозяйств, среди которых жители регионального центра, а также Ордынского, Маслянинского и Краснозерского районов и города Бердска.

Волоконно-оптические линии связи в новых домах прокладываются по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Жильцам не нужно ждать техников или подавать дополнительные заявки для заведения кабеля в квартиру, так как оптические линии распределяются по домохозяйствам еще на стадии строительства.

«До конца этого года мы планируем обеспечить оптикой более 50 новостроек в Новосибирске и в районах области. Это значит, что семь тысяч домохозяйств получат быстрый интернет и возможность подключить цифровые услуги сразу же после заселения, что особенно важно в условиях современного ритма жизни», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жителям домов становится доступен Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Кроме того, новоселы могут подключить услугу «Видеонаблюдение», которая поможет удаленно присматривать происходящем в квартире.

При желании жильцы могут сделать дом не только безопасным, но и умным. Настроить элементы «Умного дома» можно по собственному сценарию, чтобы датчики открытия, движения, протечки, задымления, умные лампочки и розетки работали в зависимости от привычек каждой конкретной семьи.

Узнать подробнее о сервисах «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону 8 800 100 0 800.