Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатные групповые видеозвонки

Об этом сообщается в пресс-релизе компании. В соцсети пообещали, что проводить масштабные онлайн-встречи на базе звонков «ВКонтакте» смогут не только организации с большими ресурсами, но и любой пользователь, который хочет поделиться контентом с аудиторией. У пользователей не будет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно по ссылке с приглашением без профиля в соцсети, доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.

Напомним, осенью прошлого года соцсеть запустила групповые видеозвонки на 128 человек. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве.