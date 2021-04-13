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«Ростелеком» в Новосибирске выступил цифровым партнером «Тотального диктанта»

  • 13/04/2021, 10:19
«Ростелеком» поддержал акцию «Тотальный диктант» и разыграл среди новосибирских участников проекта промокоды на бесплатную подписку на образовательный сервис «Лицей» на 3, 6 и 9 месяцев.

Чтобы победить в конкурсе, достаточно было выбрать цитату из любой книги автора текста этого года Дмитрия Глуховского и написать ее в комментарии к посту организаторов акции в Instagram или «ВКонтакте».

«Мы не первый раз поддерживаем “Тотальный диктант” в Новосибирске, потому что это не только полезная, но и чрезвычайно увлекательная акция. Всегда интересно понять, как ты разбираешься в родном языке и насколько тонко его чувствуешь. Удобно, что узнать больше о нормах орфографии и грамматики можно и дома, благодаря сервису “Ростелеком. Лицей”. Занятия на платформе выстроены таким образом, что помогают школьникам не только разбираться в текущих уроках, но и готовиться к итоговым экзаменам по русскому языку и другим предметам школьной программы», — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

10 апреля диктант прошел на 1 100 площадках по всему миру: в России грамотность проверяли в 708 населенных пунктах, а за рубежом к проекту присоединились 59 стран. В Новосибирске текст Дмитрия Глуховского писали на 87 площадках, среди диктаторов этого года в столице Сибири — писательница Гузель Яхина и интеллектуальный голосовой помощник робот Николай, который использовался в работе областного МФЦ и электронной регистратуры.

«В субботу у нас открылись все заявленные площадки и диктант в Новосибирской агломерации написали 3 тысячи 4 человека — это те, чьи работы поступили на проверку. Кроме того, в этом году проходил эксперимент, и мы впервые провели английский тотальный диктант. В итоге переведенный отрывок из романа Дмитрия Глуховского на четырех площадках написал 261 человек», — отметил координатор проекта в Новосибирске Андрей Поздняков.

Окончательные итоги акции организаторы назовут через несколько дней, тогда же станет известно число отличников и хорошистов. Но уже озвучены самые распространенные ошибки, которые допустили новосибирские участники диктанта: сложности возникли при написании слов «замуж» и «расхристанный», а также при оформлении на письме прямой речи.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : тотальный диктант телеком Ростелеком Николай Зенин


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