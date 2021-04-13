На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

«Тренажер ВИН» (визуально-инструментальных наблюдений) Земли разработан новосибирской компанией ООО «Сибакадемлаб» специально по заказу центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Уже несколько лет на нем тренируются будущие космонавты.

Для чего нужен «тренажер ВИН»?

— На международной космической станции космонавты выполняют ряд наблюдений за различными объектами, которые находятся на земле. Космонавт за 75 секунд должен прицелиться и с помощью фотоаппарата сделать снимки до того, как объект выйдет из зоны видения в иллюминаторе. Для успешного выполнения задания действия должны быть максимально четкими и быстрыми. Поскольку это действительно сложная задача, подразумевающая большой объем подготовки, мы разработали данный тренажер, — рассказывает директор ООО «СОФТЛАБ-НСК», председатель совета директоров IT-кластера «Сибакадемсофт» Ирина Травина.

На сегодняшний день в центре подготовки космонавтов на «тренажере ВИН» проведены более 4 тысяч тренировок.

Как устроен тренажер?

Это реалистичный тренажер, полностью повторяющий международную космическую станцию. На стенде оборудован иллюминатор. В старой версии тренажера иллюминатор формируется с помощью монитора. При визуализации учитывается движение вдоль орбиты, видны различные виды облачности и отражается атмосфера Земли.

Как признается Ирина Травина, разработчику пришлось использовать много технических ухищрений, чтобы «картинка» в иллюминаторе была похожа на то, что космонавт видит в космосе.

— В этом году мы запланировали серьезную модернизацию тренажера. В планах — создать видеостену из 9 качественных телевизоров, они будут формировать изображение и транслировать его на экраны станции, — пояснила собеседник Infopro54.

Компания ООО «СОФТЛАБ-НСК» основана группой ученых из Института автоматики и электрометрии Российской Академии Наук, принимавшей участие в отечественной программе космических исследований в области систем тренировки астронавтов. Работает на рынке более 30 лет. С 1992 года сотрудничает ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина». Ранее компания разрабатывала проекты для космической станции «Мир».