«Ростелеком» в Новосибирской области напоминает о соблюдении регламента земляных работ

Согласовывать планируемые действия на участках необходимо для того, чтобы не допустить повреждений кабеля и гарантировать исполнение правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, строительные и земляные работы можно проводить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования «Ростелекома». Невыполнение этих требований влечет административную или — в отдельных случаях — уголовную ответственность.

Для доказательства фактов повреждения линий связи и возмещения ущерба Новосибирский филиал «Ростелекома» ведет планомерную работу совместно с правоохранительными органами. Только в прошлом году с предприятий и лиц, ответственных за обрывы кабеля, было взыскано 2,2 млн рублей.

«В 2021 году в Новосибирской области по вине сторонних организаций зафиксировано 32 случая повреждения кабеля, причем большая их часть произошла из-за несогласованных работ по прокладке газопровода и водопровода, — уточнил Алексей Гайдамак, заместитель директора филиала — технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — При этом даже кратковременный вывод из строя линий связи препятствует работе экстренных служб, мешает деятельности объектов жизнеобеспечения и государственных учреждений, лишает телефонной связи, интернета и телевидения жителей региона. Вот почему мы призываем согласовывать земляные работы до их начала».

Для предупреждения повреждений кабеля в охранной зоне линий и сооружений связи жителям и организациям требуется обращаться в районные отделения «Ростелекома». Там же можно уточнить места прохождения линий связи при заключении сделок на приобретение или аренду земельных участков.