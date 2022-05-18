Цены на новостройки в Новосибирске снизились впервые за 27 месяцев

— В апреле 2022 года, впервые с декабря 2019-го, на рынке новостроек Новосибирска было отмечено снижение цен — на 0,3% до 123 517 рублей за кв. м. До этого цены на строящееся жилье росли непрерывно в течение 27 месяцев. На вторичном рынке жилья цены пока продолжают расти, как и на рынке сданных новостроек (у последних прирост цен на 6,7% в апреле — до 99 839 рублей за «квадрат»), — комментирует руководитель агентства RID Analytics Елена Ермолаева.

По оценке эксперта, суммарный рост цен на новостройки в январе-апреле 2022 года в Новосибирске составил 12%. Наиболее существенно (на 14%) выросли цены на квартиры малой площади (студии, однокомнатные) и наиболее крупные (4 комнаты и более). Впрочем, доля многокомнатных квартир на рынке — всего около 2%.

— Вероятно, март 2022 года был последним предкризисным месяцем, когда спрос на рынке жилья был максимальным. В марте в Новосибирской области были выданы 2,1 тысячи ипотечных кредитов на новостройки (данные Минстроя РФ), зарегистрированы 4,3 тысячи ДДУ. В Новосибирске, по данным RID Analytics, были проданы 2,6 тысячи квартир, — говорит Ермолаева. — В апреле 2022 года снижение было отмечено по всем ключевым показателям спроса как на первичном рынке, так и на вторичном: число ДДУ — 3,4 тысячи (-22%), число сделок по новостройкам Новосибирска — 1,7 тысячи (-35%).

По данным Росреестра, число сделок на вторичном рынке жилья в области в апреле снизилось на 36% по сравнению с мартом. Всего с января по апрель, по данным RID Analytics, в Новосибирске проданы 8,1 тысячи квартир на первичном рынке. Разница ставок по ипотеке в регионе на первичном и вторичном рынке в марте достигла 43% (5,7 и 10%).

Кстати, эксперты RID Analytics отмечают, что, несмотря на высокий спрос и рекордные продажи в марте, предложение квартир в апреле не только не снизилось, но даже выросло. По мнению Елены Ермолаевой, это связано это с тем, что многие компании выставили на продажу все свои квартиры, которые ранее держали в резерве. Доля непроданных квартир в новостройках на этапе строительства в апреле составила 43%. По данным компании, в строящихся домах в городе сегодня больше всего однокомнатных квартир — 10,4 тысячи, при этом 43% квартир не проданы, на втором месте двухкомнатные — 9,8 тысячи (45%), студии — 5,8 тысячи (35%), и трехкомнатные — 5,2 тысячи (48%). Квартир с 4 комнатами и более в новостройках около 900, из них 52% не проданы.

— С 2019 года в Новосибирске наблюдается общее снижение числа новостроек на стадии строительства: число домов сократилось примерно с 380 до 280, число квартир в них снизилось почти на 20%. Это связано с переходом на строительство через проектное финансирование и эскроу-счета, — поясняет собеседница редакции.

Прогнозируя развитие ситуации на рынке жилой недвижимости региона в 2022 году, Елена Ермолаева перечисляет ряд факторов, которые могут оказать на него серьезное влияние.

— В ближайшие месяцы спрос на новостройки существенно сократится (на 25-50%) из-за резкого снижения покупательской способности населения.

— Спрос на новостройки будет поддержан ипотекой со сниженной ставкой, программами субсидированной ипотеки.

— Спрос на новостройки будет поддержан отсутствием массового зарубежного туризма и невозможностью перевода денег за границу.

— Цены на новостройки могут снизиться (как минимум, на величину «подскока» последних 2-3 месяцев), затем более вероятна длительная стагнация цен.

На вторичном рынке снижение будет в пределах 20-40% в течение 1-2 лет — в марте-апреле строительные компании не начинали новые проекты, что в будущем приведет к снижению предложения и объемов сдачи жилья. С учетом снижения спроса — это, скорее, нейтральный фактор.

— Существенно выросла себестоимость строительства за счет роста цен на импортные материалы. В наиболее сложную ситуацию могут попасть проекты на ранней стадии, в которых значительная часть квартир уже продана.

RID Analytics работает на рынке консалтинга в сфере недвижимости с 2005 года. География работы — 8 городов и 5 областей Сибири.

Ранее редакция сообщала, что «ДОМ.РФ Девелопмент» построит под Новосибирском малоэтажный квартал.