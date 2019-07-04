«Ростелеком» в Сибири обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения на ЕГЭ-2019

Основной период аттестации для выпускников 2019 года проходил с 27 мая по 1 июля. Видеокамеры были установлены в 9 тыс. 291 помещении, из которых система осуществила порядка 1 200 000 часов трансляций.

Больше всего камер действовало в Красноярском крае — там было оборудовано 1 413 аудиторий в пунктах проведения экзаменов и в центрах обработки информации, а также в Новосибирской и Кемеровской областях, где оснастили 1 237 и 1 107 помещений соответственно. Меньше всего — в Республике Алтай и в Республике Хакасия, в этих регионах видеонаблюдением было обеспечено 140 и 212 кабинетов.

При этом 95% камер в Сибири отработали в режиме онлайн, то есть сразу направляли видео на сайт www.smotriege.ru. Записи с остальных камер, которые в основном находились в отдаленных районах Красноярского края, Иркутской области и Забайкальского края, передавались на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения после окончания экзамена.

— Компания «Ростелеком» обеспечила стабильность системы видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ на территории Сибири. Мы продолжим свою работу и дальше — в дополнительный период для итоговой аттестации. Он начнется в сентябре, когда в том числе пройдут экзамены по математике и русскому языку. Компания «Ростелеком» также организует видеонаблюдение в тех аудиториях, которые задействуют для этих тестов, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

В целом по стране в 2019 году государственные экзамены в основной период сдали почти 750 тысяч человек, на ЕГЭ было задействовано около 51 тыс. аудиторий в 5 713 пунктах проведения экзаменов. Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий. Всего система осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер.

Видеонаблюдение за проведением ЕГЭ — один из инфраструктурных проектов «Ростелекома», который компания ведет с 2014 года. За шесть лет существования проекта компания усовершенствовала в том числе защиту от хакерских и вирусных атак. Камеры «Ростелекома» позволили усовершенствовать процедуру проведения Единого государственного экзамена.

Фотография предоставлена пресс-службой компании