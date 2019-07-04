Партия «Великое Отечество» определилась с кандидатом в мэры

Собрание регионального отделения партии «Великое Отечество» выдвинуло в качестве кандидата в мэры Новосибирска заместителя директора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска», экс-главы Гсельниковского сельсовета Искитимского района Александра Трушакина. Об этом в соцсети сообщил руководитель реготделения партии Алексей Кабанов.

— Была выдвинута кандидатура Александра Геннадьевича Трушакина, — сообщает Кабанов. —Родился 23 февраля 1961 года. Окончил Новосибирское высшее военно–политическое общевойсковое училище имени 60–летия Великого Октября.

Как рассказал Алексей Кабанов в комментарии редакции, всего на собрании рассматривались три кандидатуры, все выпускники указанного училища. Однако предпочтение отдали Трушакину из-за его будущей избирательной программы.

— Это наше общее с партией решение, — говорит в комментарии редакции Александр Трушакин. — В городе нужно что-то менять. Потому что многие из тех обещаний, которые были даны несколько лет назад, так и не реализованы по различным причинам. Хотя очень хорошо отношусь и к нынешнему руководству городской власти, и к тем, кто готов поучаствовать в борьбе за пост мэра Новосибирска.

Стоит отметить, что Александр Трушакин ранее неоднократно участвовал в выборах разного уровня. По данным candidates.golosinfo, он, начиная с 2010 года регистрировался на выборах депутатов заксобрания области пятого созыва (самовыдвижение), совета депутатов Бердска третьего созыва (КПРФ), главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), совета депутатов Искитимского района второго созыва (самовыдвижение), главы Чернореченского сельсовета Искитимского района (самовыдвижение), депутатов Гусельниковского сельсовета пятого созыва (самовыдвижение), заксобрания области шестого созыва («Яблоко»), совета депутатов Бердска четвёртого созыва («Яблоко»), Госдумы РФ седьмого созыва («Яблоко»), довыборы депутатов Гусельниковского сельсовета (самовыдвижение).

Напомним, выборы мэра Новосибирска и довыборы в Новосибирский городской совет состоятся 8 сентября. О своём желании побороться за пост главы города уже заявили действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), ветеран военной службы Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. Трое из них уже подали документы в городскую избирательную комиссию.

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