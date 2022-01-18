Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Туроператоры рассказали РИА Новости, что готовы к инициативе. В рамках программы они предложат туристам новые направления по России, а также ожидают повышенного спроса в связи с тем, что пятый этап акции затронет праздничные дни — 23 февраля и 8 марта.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в декабре сообщала, что те, кто захотят воспользоваться акцией в формате круиза, смогут отправиться в путешествие с момента начала навигации по 1 июня. Кроме того, в 2022 году запланирован и осенний этап программы, который начнется с октября, его точные даты ведомство объявит во второй половине года.

— В программе, напомню, участвуют все регионы России без ограничений, — отметила Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы Ростуризма.

Она отметила, что в период действия программы практически по всей стране можно кататься на горных лыжах и заниматься всеми активными зимними видами отдыха. В этот же период актуален санаторно-курортный, оздоровительный и культурно-познавательные отдых.

— И как раз сейчас, в отличие от пиков сезона и новогодних праздников, гораздо меньше ажиотажа. Соответственно, больше выбор гостиниц, билетов, поэтому сами поездки можно спланировать гораздо дешевле, а с кешбэком получается двойная выгода, — добавила глава ведомства.

Условия программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств (кешбэком) до сих пор не менялись: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Ежегодно с 2022 года на программу планируется выделять по 5 миллиардов рублей.