НЭТИ занял 18 место в России по количеству принятых на первый курс студентов

В ходе мониторинга, проведенного НИУ ВШЭ и Минобрнауки, определены вузы, которые в 2021 году зачислили на первый курс больше всех студентов. В рейтинг самых крупных по приему вошли 25 университетов. Они зачислили в ряды первокурсников более 3 тысяч человек. Все крупнейшие вузы, кроме двух, показали рост приема.

Самым крупным по новому приему стал Уральский федеральный университет. Здесь значительно увеличили число как бюджетных, так и платных мест. Студентами вуза смогли стать 7606 человек. Второе и третье место заняли Высшая школа экономики и РАНХиГС.

НГТУ НЭТИ на 18 месте, кроме него из сибирских вузов в рейтинге только Сибирский федеральный университет (Красноярск).

Отметим, что в этом году в группу крупнейших вузов не вошли четыре университета из топ-25 2020 года. Это Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет, Московский педагогический государственный университет и Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. Все эти вузы сократили прием.