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Рука помощи: льготы и пособия для молодых родителей от государства

  • 15/10/2019, 11:14
Не многие семьи, в которых родился ребенок, имеют представление о положенных на детей выплатах и льготах. А ведь это существенное подспорье для молодых родителей, один из которых является временно нетрудоспособным. Эти меры поддержки могут быть как федеральными, так и предоставляться региональным бюджетом.

Единовременное пособие

Единовременное пособие при рождении ребенка выдается одному из родителей и в 2019 году составляет 17 479,73 рубля. В некоторых областях России его размер может быть немного больше, поскольку к нему добавляется районный коэффициент. Работающий родитель получает выплату от работодателя. Неработающим, а также студентам дневной формы обучения эта господдержка поступает от органов социальной защиты населения по месту жительства. Единовременное пособие положено на каждого ребенка в семье.

Материнский капитал

С появлением на свет второго ребенка, семья имеет право на материнский капитал. Размер его равен 453 026 рублей. Сертификат нельзя обналичивать. Цели, на которые его можно использовать четко определены законом:

  • приобретение жилья;
  • оплата услуг образования как первого, так и второго ребенка;
  • покупка специальных товаров для детей-инвалидов;
  • пополнить накопительную пенсию матери;
  • оформить ежемесячную выплату на второго ребенка.

Оформление сертификата возможно при личном обращении в пенсионный фонд или многофункциональный центр, либо электронно — через портал госуслуг или сайт ПФР.

Ежемесячная выплата

Пособие на первого или второго ребенка в виде ежемесячных выплат могут получить малообеспеченные граждане, чей средний доход на одного члена семьи меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в субъекте РФ. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей за второй квартал прошлого года в регионе, где проживает семья. Так, в Москве нуждающиеся граждане в 2019 году получают в месяц на ребенка 14 329 рублей.

Семьи, в которых родился первенец, должны обратиться за этой выплатой в органы социальной защиты, средства им будут поступать из федерального бюджета.

Родители второго ребенка также могут получать ежемесячную выплату, но выплачиваться она будет из материнского капитала, тем самым уменьшая его. Заявление на ее назначение необходимо написать в пенсионный фонд или подать через МФЦ. Если семья решит потратить материнский капитал на другие разрешенные законом цели, то в любой момент от этой социальной поддержки можно отказаться.

Ежемесячную выплату как за первого, так и за второго ребенка назначают со дня его рождения, если родители подали заявление в первые пол года, и выплачивают до того, как ему исполнится 1,5 года.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Этот вид пособия получают как работающие, так и безработные гражданам. Работающим, находящимся в декретном отпуске, выплату производит работодатель. Размер пособия составляет 40 % от средней зарплаты родителя. Максимальный размер выплаты установлен на уровне 26152,27 рубля в месяц.

Неработающим мамам пособие выплачивают органы социальной защиты населения. На первого ребенка оно равно 40% от МРОТ — 3227,45 рубля в месяц в 2019 году, на второго и следующих детей — 6554, 89 рубля.

Льготная ипотека под 6%

Кроме выплаты пособий, для семей с детьми предусмотрены льготы. Одна из них — снижение ставки на кредит по ипотеке. Вместо обычной в 10-11% семьи с двумя и более детьми могут взять новый или рефинансировать уже имеющийся заем по ставке в 6%, а разницу банку вернет государство. Неважно, на сколько взята ипотека, льгота будет действовать в течение всего срока. Но существует ограничение — кредит под такую ставку можно взять при покупке квартиры только на первичном рынке. Приобретение вторичного жилья по льготной ставке законом не предусмотрено. При этом срок действия программы ограничен — до конца 2022 года.

Налоговый вычет на ребенка

С появлением детей в семье оба родителя получают право на стандартный налоговый вычет, при условии, что они работают и уплачивают налог на доходы физических лиц (13%). Проще говоря — это часть заработной платы, которая не облагается НДФЛ. Налоговый вычет зависит от количества детей в семье и их очередности. Так, на первого и второго ребенка от налога из налогооблагаемой базы вычитается по 1400 рублей, на 3 и каждого последующего — 3000 рублей ежемесячно.

Увеличенный вычет предоставляется родителям и опекунам детей-инвалидов — 12 000 и 6000 рублей соответственно. Эти суммы также не учитываются при начислении НДФЛ.

Налоговый вычет предоставляется родителям до тех пор, пока ребенку не исполнилось 18 лет. Он может быть продлен до 24 лет, если дети обучаются в ВУЗе на очной форме. Вычет прекращается, когда сумма годового дохода родителя достигает 350 тысяч рублей.

Региональные выплаты

Отдельные выплаты семьям с детьми предоставляются на региональном уровне. Например, наряду с федеральным материнским капиталом в большинстве субъектов РФ с рождением второго или третьего ребенка предоставляется региональный материнский капитал. Он выплачивается из средств местного бюджета. В каждом субъекте условия его выдачи, размер и список направлений, куда можно потратить эти средства могут отличаться, поскольку регулируются законодательными актами местных органов.

Чтобы узнать положенные в связи с рождением детей федеральные и региональные льготы нужно обратиться в социальную службу по месту жительства. Что направления поддержки семей с детьми действительно работают, доказывает постепенный прирост рождаемости в стране.

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