Лист расходов: что платить сотрудникам, кроме зарплаты?

Если кто-то из ваших подчиненных пошел лечиться, вернувшись здоровым и с больничным листом, вы обязаны выплатить пособие по временной нетрудоспособности.
Первые три дня работодатель оплачивает сам, а последующие — фонд социального страхования. Количество оплачиваемых дней считается по больничному листу, и оно может быть любым: хоть два дня, хоть полгода. Выходные, кстати, тоже учитываются.
«Цена» одного дня болезни приравнивается к среднему дневному заработку, но не может превышать установленного ограничения (в 2019 году — 2150,68 рублей) и быть ниже МРОТ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск полагается всем работникам, трудоустроенным официально. Его продолжительность определяется каждой организацией, но он не должен длится меньше 28 дней.
Отпускные выплачивает только работодатель и не позднее, чем за 3 дня до первого дня отпуска. Один день отпуска оплачивается по тарифу среднего дневного заработка, для расчета которого используются данные за последние 12 месяцев.
Если деятельность вашей компании связана с постоянными командировочными разъездами, готовьтесь оплатить и их из бюджета компании. Работодатель оплачивает все, начиная от проезда и заканчивая питанием.
Размер выплат определяется в индивидуальном порядке. К примеру, руководителям можно оплатить перелет бизнес-классом и проживание в хорошем отеле, а менеджер будет довольствоваться хостелом и плацкартом.
Единственный нюанс: законодательство устанавливает размер суточных, с которых не надо оплачивать НДФЛ и специальные взносы. Все, что сверху, облагается налогом.
Если работник использует для выполнения обязанностей личное имущество, он имеет право получить компенсацию за это, предварительно уведомив работодателя. Самый популярный пример — разъезды по рабочим встречам на личном автомобиле. Работодатель должен компенсировать расходы на бензин и ремонт машины.
Все расходы оговариваются в трудовом или коллективном договоре. Можно установить фиксированную выплату, можно просить работника предъявлять чеки. Законы это не регулируют, так что решайте сами, сколько готовы платить за рабочие звонки с личного телефона и использование домашнего компьютера для выполнения служебных обязанностей.
Если сотрудник компании собирается в декрет, готовьтесь к следующим выплатам:
Все эти пособия компенсирует соцстрах, кроме компенсации до наступления у ребенка возраста 3 лет.
Работодатель обязан предоставить по требованию три вида налоговых вычетов:
Справку на вычет сотрудник берет в налоговой и предоставляет работодателю, а вам нужно передать ее в бухгалтерию для расчета суммы вычета. Вы в этом случае ничего не теряете, но 13% налога будет не отправляться в бюджет, а прибавляться к зарплате сотрудника.
Если работник не работает не по своей вине, работодатель оплачивает это сам из расчета среднего дневного заработка. К примеру, возник трудовой спор, и все время его решения сотрудник не выходил на работу. В поисках истины вы убедились, что были неправы: пропущенные дни вы обязаны оплатить.
То же самое касается отключения света, потопа на этаже и других форс-мажоров.
Даты выплаты аванса и зарплаты указаны в трудовом договоре. Если дни начисления выпадают на выходные или праздники, работник должен получить заработанные деньги раньше. При нарушении этого правила вы заплатите каждому сотруднику за просрочку сумму в процентах от зарплаты, равную 1/150 ключевой ставки ЦБ.
К слову, выбирая между выплатой просрочки или взятием кредита для начисления заработной платы, работодателю лучше выбрать второй вариант, а вот для сотрудника выгоднее первый.
Если вы требуете от работника доделать важный проект, несмотря на окончание рабочего дня, предоставьте ему дополнительный отгул или оплатите сверхурочные по часовой ставке:
Работник выбирает сам, что ему нужнее: дополнительные часы отдыха или денежная компенсация.
Популярное с сайта