Лист расходов: что платить сотрудникам, кроме зарплаты?

Больничные

Если кто-то из ваших подчиненных пошел лечиться, вернувшись здоровым и с больничным листом, вы обязаны выплатить пособие по временной нетрудоспособности.

Первые три дня работодатель оплачивает сам, а последующие — фонд социального страхования. Количество оплачиваемых дней считается по больничному листу, и оно может быть любым: хоть два дня, хоть полгода. Выходные, кстати, тоже учитываются.

«Цена» одного дня болезни приравнивается к среднему дневному заработку, но не может превышать установленного ограничения (в 2019 году — 2150,68 рублей) и быть ниже МРОТ.

Отпускные

Ежегодный оплачиваемый отпуск полагается всем работникам, трудоустроенным официально. Его продолжительность определяется каждой организацией, но он не должен длится меньше 28 дней.

Отпускные выплачивает только работодатель и не позднее, чем за 3 дня до первого дня отпуска. Один день отпуска оплачивается по тарифу среднего дневного заработка, для расчета которого используются данные за последние 12 месяцев.

Командировочные

Если деятельность вашей компании связана с постоянными командировочными разъездами, готовьтесь оплатить и их из бюджета компании. Работодатель оплачивает все, начиная от проезда и заканчивая питанием.

Размер выплат определяется в индивидуальном порядке. К примеру, руководителям можно оплатить перелет бизнес-классом и проживание в хорошем отеле, а менеджер будет довольствоваться хостелом и плацкартом.

Единственный нюанс: законодательство устанавливает размер суточных, с которых не надо оплачивать НДФЛ и специальные взносы. Все, что сверху, облагается налогом.

Компенсация за использование личного имущества

Если работник использует для выполнения обязанностей личное имущество, он имеет право получить компенсацию за это, предварительно уведомив работодателя. Самый популярный пример — разъезды по рабочим встречам на личном автомобиле. Работодатель должен компенсировать расходы на бензин и ремонт машины.

Все расходы оговариваются в трудовом или коллективном договоре. Можно установить фиксированную выплату, можно просить работника предъявлять чеки. Законы это не регулируют, так что решайте сами, сколько готовы платить за рабочие звонки с личного телефона и использование домашнего компьютера для выполнения служебных обязанностей.

Детские пособия

Если сотрудник компании собирается в декрет, готовьтесь к следующим выплатам:

пособие по беременности и родам (40% от среднего заработка);

единовременная выплата при рождении ребенка (17480 рублей);

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (зависят от среднего заработка за последние 2 года);

компенсация до 3-летия ребенка (50 рублей в месяц).

Все эти пособия компенсирует соцстрах, кроме компенсации до наступления у ребенка возраста 3 лет.

Налоговые вычеты

Работодатель обязан предоставить по требованию три вида налоговых вычетов:

социальный (обучение, лекарства, лечение);

имущественный (покупка недвижимости);

стандартный (на детей).

Справку на вычет сотрудник берет в налоговой и предоставляет работодателю, а вам нужно передать ее в бухгалтерию для расчета суммы вычета. Вы в этом случае ничего не теряете, но 13% налога будет не отправляться в бюджет, а прибавляться к зарплате сотрудника.

Вынужденный прогул

Если работник не работает не по своей вине, работодатель оплачивает это сам из расчета среднего дневного заработка. К примеру, возник трудовой спор, и все время его решения сотрудник не выходил на работу. В поисках истины вы убедились, что были неправы: пропущенные дни вы обязаны оплатить.

То же самое касается отключения света, потопа на этаже и других форс-мажоров.

Компенсация за задержку зарплаты

Даты выплаты аванса и зарплаты указаны в трудовом договоре. Если дни начисления выпадают на выходные или праздники, работник должен получить заработанные деньги раньше. При нарушении этого правила вы заплатите каждому сотруднику за просрочку сумму в процентах от зарплаты, равную 1/150 ключевой ставки ЦБ.

К слову, выбирая между выплатой просрочки или взятием кредита для начисления заработной платы, работодателю лучше выбрать второй вариант, а вот для сотрудника выгоднее первый.

Сверхурочные

Если вы требуете от работника доделать важный проект, несмотря на окончание рабочего дня, предоставьте ему дополнительный отгул или оплатите сверхурочные по часовой ставке:

не менее 150% за первые два часа переработки;

200% за каждый последующий час.

Работник выбирает сам, что ему нужнее: дополнительные часы отдыха или денежная компенсация.