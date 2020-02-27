Руководителей организаций в Бердске будут судить за хищение бюджетных средств

В прокуратуре г. Бердска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «РОССТРОЙ», директора и замдиректора МКУ «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, 24 ноября 2015 года между учреждением (заказчик) и ООО «РОССТРОЙ» (подрядчик) заключен муниципальный контракт по строительству объекта капитального строительства «Самотечный канализационный коллектор по ул. Первомайская на участке от ул. Ленина, включая переход через ул. Вокзальная в г. Бердске Новосибирской области». Цена контракта составляла более 17 млн. рублей. Денежные средства для оплаты работ по контракту были выделены из областного и местного бюджетов.

— Исполняя контракт, генеральный директор общества и директор учреждения решили похитить часть бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора. В ходе строительных работ вместо предусмотренных контрактом чугунных труб были применены более дешевые трубы из полипропилена, стоимость которых, с учетом их монтажа, была завышена в несколько раз. Внесение недостоверных сведений в финансовые документы позволило обвиняемым похитить бюджетные денежные средства в размере свыше1, 5 млн. рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что при аналогичных обстоятельствах указанные лица, действуя уже совместно с заместителем директора МКУ «УКС», совершили еще 2 преступления при исполнении муниципальных контрактов, заключенных в 2016 и 2017 годах в целях дальнейшего строительства самотечного канализационного коллектора, похитив более 6,8 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Бердский городской суд.

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