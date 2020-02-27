На ТЭЦ-5 сэкономили 21 тысячу тонн условного топлива

Новые системы очистки котлов на ТЭЦ-5 общей стоимостью около 350 млн рублей позволили снизить расход топлива и повысить надежность работы котлов, сообщили в пресс-службе СГК.

Отмечается, что в 2019 году СГК реализовала на Новосибирской ТЭЦ-5 программы энергосбережения. Они сэкономили 21 тысячу тонн условного топлива (единицы учета сжигаемого топлива). Для сравнения: годом ранее за счет программы расход снизился на 5,2 тонны условного топлива.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году СГК вложила 349 млн рублей в два проекта энергоэффективности на станции: монтаж системы очистки топок и пароперегревателей шести котлов станции (348 млн рублей) и очистка двенадцати подогревателей сетевой воды и шести конденсаторов турбин (1 млн рублей).

Чистые поверхности оборудования значительно повышают его КПД.

— Новая система очистки поверхностей нагрева котлов станции поддерживает производительность оборудования за счет удаления отложений золы с экранных поверхностей и труб пароперегревателей», — пояснил начальник управления эксплуатации тепловых электрических станций Новосибирского филиала СГК Вениамин Скрябин. — В результате агрегатам требуется меньше ресурсов для производства тех же объемов тепла и электроэнергии.

Экономия топлива повлияла и на объемы выбросов станции — снижение составило порядка 1%.

В целом на всех пяти станциях Новосибирского филиала СГК программы энергоэффективности обеспечили в 2019 году экономию 23,6 тысячи тонн условного топлива. Для сравнения: годом ранее мероприятия по энергоэффективности на всех станциях позволили сэкономить вдвое меньше — 9,8 тысячи тонн у. т.

По итогам прошлого года ТЭЦ-5, снабжающая теплом 35% жителей Новосибирска, выработала 5 млрд 700,5 млн кВтч электроэнергии. Отпуск тепловой энергии составил 4 млн 639,3 тысячи Гкал.

Фото: пресс-служба СГК