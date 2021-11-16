Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы для подростка

— Сын заболел в десять лет. Он похудел, начал пить много воды. Я обратил на это внимание – и, как оказалось, не зря. Назначенные педиатром анализы показали, что уровень сахара в крови у Ярослава в четыре раза выше нормы. Его срочно госпитализировали, поставили диагноз, начали вводить инсулин. Сын выполняет все рекомендации врачей: соблюдает дозировку лекарств, придерживается диеты. Но уровень сахара в крови у него все равно очень резко скачет то вверх, то вниз, иногда по несколько раз за сутки. Если такой скачок случается ночью, то утром Ярославу становится плохо: слабость, головная боль, — рассказывает папа Ярослава Глеб Кубарев.

По словам Екатерины Гущиной, эндокринолога детской городской клинической больницы №1 (Новосибирск), у Ярослава сахарный диабет 1-го типа (инсулинозависимый). Болезнь протекает тяжело и нестабильно. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы с помощью специального аппарата FreeStyle Libre, который поможет своевременно выявлять отклонения в уровне сахара крови, предотвратит гипогликемические состояния и микрососудистые осложнения, улучшит качество жизни мальчика.

По данным Русфонда, стоимость аппарата составляет 156 720 рублей. Семья Ярослава не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

—Контролировать уровень сахара круглосуточно и не допустить осложнений поможет система непрерывного мониторинга глюкозы. Ее я для сына смог купить сам. А вот на расходные материалы – датчики к ней – выкраивать средства очень сложно. Я воспитываю сына один. Обращаюсь к вам за помощью, — просит Глеб.

Помочь Ярославу можно по ссылке.