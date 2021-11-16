СГК проложила теплосети для домов-долгостроев Закаменского микрорайона

Это объекты-долгострои, сдачу которых застройщик затянул более чем на 10 лет. По плану дома получат тепло в 2022 году, после подготовки их к приему теплоносителя.

Подрядчик СГК — новосибирская компания «Трассервис» — завершила строительство внутриквартальных теплосетей для трех домов Закаменского микрорайона — под номерами 11, 12 и 13.

На днях закончено строительство теплоснабжающих коммуникаций к дому №11. Тепловая сеть к дому №13 была построена ранее, в сентябре 2021 года, а трубопровод к дому №12 проложили в октябре этого года.

Суммарные вложения в строительство теплосетей к трем домам составили 12,5 млн рублей. Почти половина этой суммы потребовалась на коммуникации к дому №13, где наибольшая протяженность квартальных сетей — 240 метров (в однотрубном исчислении).

Всего к трем объектам подрядчик проложил 424 метра коммуникаций.

Срок подключения объектов будет зависеть от выполнения условий подключения заявителем — Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. Необходимо будет подготовить к приему теплоносителя теплоснабжающее оборудование внутри домов. Завершение этих работ запланировано на первую половину 2022 года.

После подключения объектов тепло поступит в 799 квартир. Готовое жилье ожидают порядка полутора тысяч горожан.

Суммарная тепловая нагрузка трех домов составит 3,8 Гкал/час.

Региональные власти называют объекты Закаменского наиболее проблемными домами в Новосибирской области. Завершение их строительства было под вопросом более 10 лет. Год назад министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил о получении федерального государственного софинансирования мероприятий по восстановлению прав дольщиков и перспективах скорой достройки объектов.