РУСФОНД собирает деньги на лечение девочки с церебральным параличом

— Роды у меня были тяжелые, дочка сильно пострадала, перенесла клиническую смерть. Первые месяцы она находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, кормили ее через зонд. И, конечно, развивалась с отставанием от сверстников: когда ребятишки ее возраста уже пытались ходить, Инга только научилась держать голову. Мы лечились везде, где только могли, искали и пробовали разные методики. Но самой эффективной оказалась реабилитация в томском центре «Шаг вперед», которую помогли оплатить нам читатели Русфонда. Дочке здесь подобрали индивидуальную программу лечения, она научилась сидеть, ползать, говорить и затем наконец встала на ноги. Сейчас Инга учится в пятом классе – математику и русский она учит дома, а на рисование, уроки труда и физкультуры я вожу ее в школу, чтобы дочка общалась с ребятами. Говорит она пока плохо, но очень любит читать книги, — рассказывает мама Инги Ирина Мочалова.
Лечение нужно продолжать.
— Девочке необходимы повторные курсы восстановительного лечения. Нужно укрепить мышцы рук и ног, увеличить объем движений, улучшить координацию движений и равновесие, активизировать развитие мелкой моторики и речевых навыков, говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 159 264 рубля. Семья Инги не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Я не работаю, ухаживаю за дочерью, муж – на инвалидности. Надежда только на вашу помощь, — просит Ирина.
Помочь Инге можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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