РУСФОНД собирает деньги на лечение девочки с церебральным параличом

— Роды у меня были тяжелые, дочка сильно пострадала, перенесла клиническую смерть. Первые месяцы она находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, кормили ее через зонд. И, конечно, развивалась с отставанием от сверстников: когда ребятишки ее возраста уже пытались ходить, Инга только научилась держать голову. Мы лечились везде, где только могли, искали и пробовали разные методики. Но самой эффективной оказалась реабилитация в томском центре «Шаг вперед», которую помогли оплатить нам читатели Русфонда. Дочке здесь подобрали индивидуальную программу лечения, она научилась сидеть, ползать, говорить и затем наконец встала на ноги. Сейчас Инга учится в пятом классе – математику и русский она учит дома, а на рисование, уроки труда и физкультуры я вожу ее в школу, чтобы дочка общалась с ребятами. Говорит она пока плохо, но очень любит читать книги, — рассказывает мама Инги Ирина Мочалова.