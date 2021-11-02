Банк «Левобережный» предлагает компаниям МСБ рефинансировать кредиты по ставке от 9% годовых

Программа позволяет не только погасить ранее взятый кредит, но и получить дополнительное финансирование на цели бизнеса – пополнение оборотных средств и/или инвестиции. Общая сумма кредита может составлять 48 млн рублей, срок – до 10 лет. Отсрочка погашения основного долга – от 1 до 6 месяцев. Обеспечением выступает залог, который был оформлен по рефинансируемому кредиту. Сумму до 5 млн рублей можно не обеспечивать залогом (не более 50% в структуре залога).

Ставка по кредиту может быть снижена максимум на 3 п.п. от действующей в другом банке. Минимальная ставка – 9% годовых, устанавливается представителям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях, при сумме кредита свыше 20 млн рублей.

Добавим также, что Банк «Левобережный» (ПАО) предлагает компаниям МСБ кредиты под 9,5% годовых на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели. Срок – до 3 лет. До половины суммы кредита можно не обеспечивать залогом. Предложение «Ставка года» действует до 31 декабря 2021 года.

По вопросам кредитования обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы банка. Оставить заявку на кредит можно на сайте.

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