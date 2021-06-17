Русфонд собирает деньги на лечение малышки с ДЦП

— Впервые в трехмесячном возрасте задержку развития заметил невролог. Мы начали проходить обследования, чтобы понять причину. Врачи подозревали и неврологическое заболевание, и генетическое, но к единому мнению до сих пор не пришли. Дочке поставили диагноз ДЦП. У нее спастика, слабость мышц, нестабильность суставов. Ульяна не может ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Жизнь нашей семьи – постоянная борьба за здоровье дочки. Мы выполняем все рекомендации врачей: Ульяна проходит курсы массажа, физиопроцедур, делает упражнения. С помощью Русфонда нам удалось приобрести вертикализатор, спасибо всем большое! Занятия в нем укрепляют мышцы, улучшают состояние суставов и позвоночника дочки. Но этого, к сожалению, недостаточно, — рассказывает мама Ульяны Алина Ходорцова.

Врачи рекомендуют несколько раз в год проходить курсы реабилитации в медицинских центрах.

— Ульяна нуждается в реабилитационном лечении. Цель – развитие координации движения и равновесия, мелкой моторики, формирование опоры на руки. Девочка научится ползать и сидеть без поддержки, — говорит Оксана Тасенкова, невролог-реабилитолог Центра семейной медицины (Новосибирск).

По данным Русфонда, на лечение требуется 203 896 рублей. Семья Ульяны не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение нужно обязательно продолжить, но наши материальные возможности исчерпаны. В семье работает только муж, у нас двое малолетних детей. Помогите, пожалуйста! — просит Алина.

Помочь Ульяне можно по ссылке