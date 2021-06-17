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Банк «Открытие» профинансировал строительство ЖК «Кварталы Немировича» в Новосибирске

  • 17/06/2021, 11:55
Соглашение о партнерстве на сумму 1,5 млрд рублей между банком «Открытие» и известной новосибирской девелоперской компанией SG Development направлено на финансирование строительства нового ультрасовременного жилого комплекса комфорт-класса на пересечении улиц Немировича-Данченко и Таймырской в Новосибирске.

Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателейВ проектировании комплекса участвовали европейское бюро «ДРОМ» и российское бюро «Архитектурно-планировочная мастерская Фефелова». Комплекс состоит из 4 секций переменной этажности от 7 до 24 этажей, связанных между собой одноуровневым стилобатом, в котором разместятся магазины, кафе и детский центр. В квартале будет 415 квартир площадью от 25 до 150 квадратных метров. Сдача объекта планируется во втором квартале 2024 года.

Комплекс разделен на 3 дома и отдельные секции со своим уникальным обликом. Дом-панорама: 24-этажная башня, откуда откроется невероятный вид на Обь. Дом-картина: 15-этажное высотное акцентное здание с арочным фасадом. Дом-вилла: 8-этажная урбан-вилла. Её небольшая этажность и необычные детали придают застройке «человеческий масштаб» — камерность и лёгкость восприятия. Темно-кирпичное здание формирует внутреннюю архитектуру и гармонизирует композицию.

«Кварталы Немировича» отвечают всем требованиям комфорт-класса: многоуровневый теплый паркинг, двор-сад без машин, детская площадка, скалодром, беговая дорожка и открытые площадки с тренажерами.

Квартиры комплекса созданы максимально удобными: большие кухни-гостиные, функциональные спальни, просторные ванные, гардеробные и теплые лоджии. Высокие потолки — на первых и последних этажах по 3 метра, на типовых этажах по 2,85 метра — и панорамные виды на Бугринский и Октябрьский мосты, правый берег и площадь Карла Маркса. В новом комплексе можно приобрести квартиры по программе trade in.

Комплекс расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: неподалеку находятся 2 станции метро, несколько детских садов и школ, НГТУ и СибУПК, крупные торговые центры, новый ледовый дворец «Новосибирск Арена» и множество спортивных сооружений.

«В портфеле нашей компании — такие крупные объекты, как жилой дом премиум-класса Montblanc Residence, жилой дом «Капитал», городской универмаг Lukse, магазин спортивных товаров Decathlon, фитнес-клуб Worldclass. Это всегда интересные по дизайну проекты, стабильно высокое качестве строительства и комфорт в каждой детали», — отмечает партнер проекта Динар Зарипов.

«Для будущих покупателей квартир в ЖК «Кварталы Немировича» соглашение о партнерстве между банком «Открытие» и компанией SGDevelopment — дополнительная гарантия надежности, спокойствия и доверия к исполнителям проекта в процессе строительства», — подчеркивает управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Новосибирск

Теги : финансы финансирование жилищное строительство Вячеслав Брюханов банки Банк Открытие


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