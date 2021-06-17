Банк «Открытие» профинансировал строительство ЖК «Кварталы Немировича» в Новосибирске

«Кварталы Немировича» отвечают всем требованиям комфорт-класса: многоуровневый теплый паркинг, двор-сад без машин, детская площадка, скалодром, беговая дорожка и открытые площадки с тренажерами.

Квартиры комплекса созданы максимально удобными: большие кухни-гостиные, функциональные спальни, просторные ванные, гардеробные и теплые лоджии. Высокие потолки — на первых и последних этажах по 3 метра, на типовых этажах по 2,85 метра — и панорамные виды на Бугринский и Октябрьский мосты, правый берег и площадь Карла Маркса. В новом комплексе можно приобрести квартиры по программе trade in.

Комплекс расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: неподалеку находятся 2 станции метро, несколько детских садов и школ, НГТУ и СибУПК, крупные торговые центры, новый ледовый дворец «Новосибирск Арена» и множество спортивных сооружений.