Русфонд собирает деньги на лечение малышу с ДЦП

Кирилл Бушмакин родился раньше срока, первым из двойни, с маленьким весом. При рождении он перенес кислородное голодание, находился в реанимации, а потом еще месяц лежал в больнице. После выписки малыш плохо спал, постоянно плакал, отставал в физическом развитии. В год врачи постановили ему диагноз «детский церебральный паралич».

— С тех пор мы боремся за здоровье Кирилла: проходим курсы реабилитации, возим его на массаж, иглоукалывание, физиопроцедуры. После каждого курса лечения мы видим положительные результаты. У Кирилла улучшается координация движений, сын начал говорить, держать спину, сам есть, играть! Спасибо читателям Русфонда за то, что вы уже помогли нам оплатить реабилитацию в томском центре «Шаг вперед»: Кирилл научился садиться и быстро ползать, лучше говорить, — рассказывает мама Кирилла Светлана Бушмакина.

По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, в связи с неврологическими нарушениями для закрепления и достижения новых навыков Кирилл нуждается в реабилитационном лечении.

— Цель – дальнейшее развитие координации движений и равновесия в положении сидя и стоя, формирование навыков самостоятельного передвижения и речи, — говорит Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость лечения составляет 256 813 рубля. Семья Кирилла не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Врачи рекомендуют обязательно продолжать лечение. Только тогда мой сыночек сможет встать на ноги. У нас в семье трое маленьких детей, зарплаты мужа хватает только на самое необходимое. Просим вашей помощи, в оплате лечения для Кирилла! — просит Светлана.

Помочь Кириллу можно по ссылке.