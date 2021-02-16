Завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске возглавил Алексей Костин

Алексей Костин назначен на должность директора завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске. Он будет отвечать за устойчивый рост производственных бизнес-показателей и соблюдение высоких стандартов качества согласно стратегическим планам и целям компании, сообщили в пресс-службе компании.

Алексей Костин начал свой карьерный путь в 2000 году в Томске с должности оператора ректификации. С 2007 года и до трудоустройства в Coca-Cola HBC Россия Алексей руководил технической службой на предприятиях Томска и Красноярска, работал главным инженером в компаниях в Кемерово. 15 февраля 2019 года Алексея Костина назначили на должность главного инженера функции снабжения завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске.

Новосибирский завод Coca-Cola HВС выпускает безалкогольные напитки Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, питьевую воду BonAqua, соки «Добрый» и «Моя семья», Rich, холодный чай FuzeTea на семи производственных линиях. Объем производства предприятия составляет 188 млн литров в год. В 2020 году на заводе открыли единственную за Уралом линию по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке. С запуском новой линии мощность завода увеличилась более чем на 15%. География поставок продукции занимает площадь 993,5 тыс. км кв.