РУСФОНД собирает деньги на лечение «хрустальному» мальчику

— Редкий диагноз нашему Леве был поставлен не сразу, врачи долго не могли понять, что с сыном не так: обычный мальчик, анализы в норме, но почему-то перелом за переломом. Только через два года мы узнали, что наш Лев – «хрустальный» ребенок. Точный диагноз поставили специалисты московской клиники, и с тех пор мы там же лечимся: проходим медикаментозную терапию, позволяющую увеличить плотность костей, физическую реабилитацию. Лева перенес несколько операций, ему укрепляли бедра специальными стержнями. В последнее время благодаря комплексному лечению и телескопическим «растущим» штифтам, которыми хирурги укрепили бедренные кости изнутри, сын ходит, даже бегает, практически не отличается от сверстников, рассказывает папа Левы Константин Малахов.
Мальчику требуется пройти еще один курс лечения, чтобы закрепить результат.
— Очень важно продолжить медикаментозное лечение в сочетании с реабилитационными занятиями, чтобы новая костная ткань, формирующаяся в процессе роста, сохранила достаточную плотность и мальчик мог жить активной жизнью, не опасаясь переломов, —говорит Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 537 516 рублей. Семья Левы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Без вашей помощи мы не справимся, — говорит Константин.
Помочь Леве можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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