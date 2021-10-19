РУСФОНД собирает деньги на лечение «хрустальному» мальчику

— Редкий диагноз нашему Леве был поставлен не сразу, врачи долго не могли понять, что с сыном не так: обычный мальчик, анализы в норме, но почему-то перелом за переломом. Только через два года мы узнали, что наш Лев – «хрустальный» ребенок. Точный диагноз поставили специалисты московской клиники, и с тех пор мы там же лечимся: проходим медикаментозную терапию, позволяющую увеличить плотность костей, физическую реабилитацию. Лева перенес несколько операций, ему укрепляли бедра специальными стержнями. В последнее время благодаря комплексному лечению и телескопическим «растущим» штифтам, которыми хирурги укрепили бедренные кости изнутри, сын ходит, даже бегает, практически не отличается от сверстников, рассказывает папа Левы Константин Малахов.