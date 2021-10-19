Правительство выделит дополнительные средства на поддержку семей с детьми

Как сообщается на сайте правительства России, на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет, будет дополнительно выделено более 28 млрд рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России. Из бюджета в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 276 млрд рублей. Отметим, что источником дополнительных средств станет резервный фонд.

— Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства. И конечно, особое внимание по-прежнему будем уделять семьям, где растут трое или более малышей. Понятно, что работать в этот период мама — а чаще с ребёнком всё же находятся мамы — не может. И такие семьи с маленькими детьми нуждаются в дополнительной поддержке. После рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Вплоть до трёхлетнего возраста малыша, — подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства

Премьер подписал распоряжение о выделении дополнительно 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей: средства пойдут на специальные ежемесячные выплаты, пока ребёнку не исполнилось три года. В целом федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тысяч многодетных семей, а благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами ещё 48 тысяч детей.

Напомним, в 2020 году семьи, чей среднедушевой доход был ниже регионального прожиточного минимума, получали пособие в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. В Новосибирской области эта сумма составляла 6 037,5 рублей.

В начале 2021 года была введена трехступенчатая система начисления пособия — 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума ребенка.

В 2021 году размер выплаты варьируется в зависимости от доходов малообеспеченной семьи.

50% (в среднем по стране 6 364,5 рубля) — базовый размер;

75% (в среднем по стране 9 546,75 рублей) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума;

100% (в среднем по стране 12 729,0 рублей) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Заявление можно подать, через портал Госуслуг или лично — через отделение соцзащиты или МФЦ.