Русфонд собирает деньги подростку на лечение

Семену Ващенко одиннадцать лет. Диагноз «Детский церебральный паралич» ему поставили десять лет назад.

— Семен родился в тяжелом состоянии, с очень маленьким весом, 12 дней находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи сообщали то о положительной динамике, то об ухудшении состояния ребенка. Выписали сына из больницы только в два месяца. Так борьба за жизнь перешла в борьбу за здоровье: врачи, процедуры, лекарства. К году сыну был поставлен диагноз ДЦП, — рассказывает мама Семена Ирина Ващенко.

Все эти годы Семен проходит интенсивное лечение, курсы терапии в больницах, реабилитационных центрах, санаториях.

— Сын пережил две операции на стопах, чтобы исправить их положение. Сейчас он учится в четвертом классе обычной школы. Семен очень умный и общительный мальчик, интересуется историей и космосом, посещает секцию робототехники и рисования. Сын умеет ходить с поддержкой, еще капельку, и он сможет пойти самостоятельно, — говорит Ирина.

По словам невролога Детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксаны Жексеновой, в связи с неврологическими нарушениями Семен нуждается в реабилитационном лечении, которое направлено на достижение новых навыков в развитии координации движения, равновесия в положении стоя, закрепление навыков самостоятельного передвижения, улучшение речи.

По данным Русфонда стоимость лечение составляет 203 392 рубля. Однако у мамы Семена нет таких средств, и она просит о помощи.

— Средств на оплату лечения у меня нет – одна воспитываю ребенка, доходы небольшие. Помогите, пожалуйста! — говорит Ирина.

Помочь Семену можно по ссылке.

Фото из архива семьи