За сутки количество зараженных COVID-19 в Новосибирской области выросло на 177 человек

На утро 1 декабря в регионе выявлено 22 864 случая COVID-19 (+177 за сутки), в том числе у 1 433 детей. Выздоровели 18 574 пациента (+166 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: двое мужчин в возрасте 65 лет и 73 года, женщины в возрасте 50 лет, 56 лет, 63 года, 67 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 750 человек. В отделениях реанимации находятся 189 человек. На ИВЛ – 46 пациентов.

Госпитализирован 31 ребенок, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 962. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 544 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 933 241 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 759 жителей региона, 70 656 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 926 обращений, госпитализированы 16 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области