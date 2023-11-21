Русфонд собирает средства для Киры Рядской с поражением ЦНС

Кира Рядская родилась слабенькой и в развитии сильно отставала: в восемь месяцев она не держала голову, не садилась, в год не пыталась вставать на ножки.

Ребенку диагностировали поражение центральной нервной системы.

— С тех пор мы постоянно занимаемся восстановлением здоровья дочки: массаж, лечебная физкультура, курсы реабилитации, занятия с логопедом. Вопреки прогнозам врачей, Кира хоть и поздно, но начала ходить и произносить звуки, — рассказывает мама Киры Екатерина Рядская.

Чтобы Кира заговорила, лечение нужно продолжить. В новосибирском медицинском центре «Кругозор» ей подобрали индивидуальный комплекс лечения, включающий процедуры и методики для развития речи.

— У Киры органическое поражение центральной нервной системы, детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития. Девочка нуждается в восстановительном лечении, главные задачи которого – развитие координации движений, речи, концентрации внимания, памяти, навыков взаимодействия с детьми и взрослыми, улучшении познавательной деятельности, — говорит Наталья Пойда, невролог медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 600 рублей. Семья Киры не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Одна воспитываю дочку, сын учится в колледже. Помогите Кире, пожалуйста! — просит Екатерина.

Помочь Кире можно по ссылке.