Зайцы вышли на охоту в огороды дачников под Новосибирском

Жители Новосибирской области заметили у себя в огороде белоснежного зайца. Об этом сообщает паблик ВКонтакте «Моя Первомайка».

Обнаружили любителя морковки в одном из дачных сообществ Колыванского района Новосибирской области.

Автор поста выложил видео с прыгающим зайцем. Сначала белый гость смотрит в сторону какого-то сооружения на огороде. Буквально через секунду животное понимает, что его рассекретили и пускается наутек, виляя хвостиком. В этот момент можно увидеть, что это не миленький и маленький зайчик, а вполне упитанный и большой представитель своего рода.

Дачники говорят, что ушастые активно хозяйничают в огородах, доедают оставшийся урожай и ловко рассекают по грядкам.

― Доели кочерыжки от капусты, погрызли яблоню, просто наследили везде, ― пожаловалась жительница Новосибирска Алена, у которой дача в Плотниково.

Но герой видео неожиданно оказался домашним питомцем. Под постом в комментариях объявилась, предположительно, хозяйка попавшего на камеру ушастика. Она призналась, что хулигана зовут Тоша и попросила очевидцев его поймать.

Ранее редакция сообщала о том, что малыши тамаринов вышли на публику в новосибирском зоопарке.