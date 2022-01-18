Русфонд собирает средства на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы для шестилетнего мальчика

Диагноз сахарный диабет 1-го типа Егору Аникину поставили в 3 года.

— Сына госпитализировали, обследовали, оказалось, что уровень сахара в семь раз больше нормы! С тех пор в нашу жизнь вошли диета, расчет дозы инсулина, постоянное измерение сахара – а это проколы пальцев до 20 раз в сутки! Кончики пальцев синеют, мы мажем их специальным заживляющим кремом и колем снова. Мы выполняем все назначения врачей, но уровень сахара все равно резко меняется в течение суток вплоть до критических значений, — рассказывает мама Егора Татьяна Аникина.

Врачи рекомендовали систему непрерывного мониторинга глюкозы, которая поможет решить эту проблему.

— У Егора сахарный диабет 1-го типа. Заболевание протекает с частыми перепадами уровня сахара в крови, особенно в ночное время. Мальчик нуждается в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Это поможет предотвратить осложнения, улучшит качество жизни ребенка, — говорит Елена Тюрина, детский эндокринолог Городской клинической больницы №12 (Новосибирск).

По данным Русфонда, на приобретение датчиков к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год необходимо 159 554 рубля. Семья Егора не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Саму систему мне подарили друзья, но к ней требуются сменные датчики, а покупать их у меня нет возможности. Егор растет без отца, помощи нам ждать неоткуда. Пожалуйста, помогите сыну! — просит Татьяна.

Помочь Егору можно по ссылке.