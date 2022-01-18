Муниципальное предприятие обязали заключить договор с перевозчиком на прием отходов

Новосибирское УФАС выдало предупреждение МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» из-за отказа в заключении договора. По версии Управления, муниципальное предприятие необоснованно уклонилось от заключения договора с ООО «Айсберг» на размещение отходов вида «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная», не относящихся к твердым коммунальным отходам. В УФАС отметили, что предприятие в соответствии со своей лицензией имеет возможность размещать этот тип отходов.

— Новосибирское УФАС России усматривает в действиях МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» нарушение антимонопольного законодательства. Согласно предупреждению предприятие должно направить в адрес ООО «Айсберг» проект договора до 4 февраля 2022 года, — подчеркивается в сообщении УФАС.

В пресс-службе управления уточнили, что перевозчик планировал вывозить на полигоны «Спецавтохозяйства» переработанную спецодежду, но муниципальное предприятие отказалось ее принимать.

Напомним, в ноябре прошлого года «Спецавтохозяйство» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании банкротом ООО «Айсберг» (ул. Серебренниковская, 37, входит в ГК «Арктик Сити») — компании-субподрядчика, специализирующейся на вывозе бытовых отходов. Как следует из информации на сайте суда, цена вопроса — 7,2 млн рублей. В начале декабря муниципальное предприятие отказалось от иска в связи с тем, что задолженность перед ним была погашена. Однако, в конце декабря подало новый — на 64,7 млн рублей.

Сам «Айсберг» 7 и 8 декабря направил два иска в рамках гражданского производства в суд к регоператору ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.)на 223 млн рублей и 126 млн рублей о взыскании задолженности за оказанные услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов по договорам, заключенным в конце 2019 года. До 2021 года «Айсберг» был крупнейшим перевозчиком мусора в регионе. На его долю приходились 60% от всего вывозимого мусора. В ноябре 2020 года трехлетний контракт на вывоз 75% новосибирского мусора выиграла «дочка» ГК «ВИС».

Кстати, в первый рабочий день 2022 года новосибирское УФАС России сообщило о том, что признало МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» виновным в злоупотреблении доминирующим положением. По данным УФАС, «Спецавтохозяйство» навязывало партнерам невыгодные условия договора, а именно: включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства.

Ранее Новосибирское УФАС России уже направляло предприятию предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Но предупреждение не было выполнено в установленный срок. В итоге на «Спецавтохозяйство» наложили штраф в размере заплатит 300000 рублей.

МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» занимает доминирующее положение на рынке услуг по размещению отходов IV-V класса опасности на территории Новосибирской области. МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими полигонами — Гусинобродским и Левобережным, в качестве перевозчика обслуживает Первомайский, Кировский и Советский районы.