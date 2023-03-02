«РусГидро» перенесет головной офис в Красноярский край

«РусГидро» планирует уже в следующем году начать перевод головного офиса в Красноярский край. Об этом сообщил директор по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Алексей Ткачев на пленарном заседании молодежной площадки «Поколение-2035» Красноярского экономического форума.

– Компания ведет большую работу по привлечению молодых специалистов, в том числе, в Красноярском крае. Мы начинаем ее со школы, помогая ребятам выбрать свое направление, получить нужное образование и в дальнейшем развивать свои компетенции в нашей компании. У нас развита система наставничества, и это наш ответ на вызовы всеобщей жесткой конкуренции за сотрудников, — отметил Алексей Ткачев.

Всего в «РусГидро» работают более 65 тыс. человек, из которых около 25% — молодые специалисты.

В 2021 году объем налоговых отчислений Группы «РусГидро» в бюджеты всех уровней составил 94,5 млрд рублей.

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