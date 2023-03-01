«Норникель» построит ледовый дворец за 6 млрд рублей

Компания «Норильский никель» вложит 6 млрд рублей в создание ледового дворца в Норильске. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой главу города Норильска Дмитрий Карасев. Мэр уточнил, что проектирование дворца планируется закончить в этом году.

Выступая на Красноярском экономическом форуме, Карасев также отметил, что в рамках реновации города в Норильске ведется активное строительство жилья.

– Общий объем средств на строительство на всю программу — около 120 млрд рублей до 2035 года. На этот год, если брать разные источники, то примерно 3 млрд рублей, – пояснил он.

«Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Красноярский экономический форум — 2023 «Время Сибири» проходит 1-3 марта в гибридном формате. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет, выездные студии будут работать в Москве, Пекине и Астане.

Ранее редакция сообщала о том, что в ледовой арене проведут пробный хоккейный матч.