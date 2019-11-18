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Рынок цемента надеется на большие стройки

Мощным драйвером его роста является строительство дорог.
  • 18/11/2019, 15:12
Автор: Игорь Смольников
Рынок цемента надеется на большие стройки
За 10 месяцев 2019 года потребление цемента в Новосибирской области составило 1 млн 98 тысяч тонн, что выше прошлогоднего показателя на 8,5%.

Противодействие «серым» операторам цементно-бетонной отрасли — один из трендов рынка, озвученных в ходе  пресс-конференции АО «Искитимцемент». Как отметила директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» (представитель управляющей компании одного из крупных акционеров АО «Искитимцемент») Дарья Мартынкина, на цементном рынке Сибири 150 тысяч тонн фальсифицированного цемента. Доля фальсифицированного бетона — 20% от всего объема сбыта.

Надзор за составом цемента и бетона  принципиальная тема для отрасли, поскольку в этом материале категориальность — не просто формальный марочный параметр, а залог «жизнеспособности» конструкций и строительных элементов.

— У нас весь марочный ряд  это продукция по ГОСТу, функционал каждого вида тщательно прописан.  Например, 49,9% отгрузки  высококлассный портландцемент. Цемента класса 32,5B, применяемого для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, кладочных и отделочных работ,  41,5%. Цемент ЦЕМ I 42,5Н нормальнотвердеющий (используется для изготовления сборных бетонных конструкций, наружных монолитных частей массивных сооружений, для аэродромных и дорожных конструкций) имеет долю отгрузки в общем объеме в 7,4 %, — уточнил генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Кроме того, мы освоили выпуск двух новых видов цемента. Это портландцемент ЦЕМ I 52,5Н нормальнотвердеющий  с повышенными прочностными характеристиками, востребован на особо ответственном строительстве. Во-вторых, это портландцемент ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н нормальнотвердеющий — он с добавкой шлако-портландцемента до 32,5% — применяется для всех видов кладочных и отделочных работ, в том числе для укрепления грунтов в гидротехническом строительстве.

По мнению Владимира Скакуна, основной проблемной для рынка сегодня являются локальные эрзац-производства. Зарубежные производители из списка потенциальных угроз выбыли в обозримой перспективе.

— Опасений, что рынок завалят импортным цементом, у нас нет, — говорит Владимир Скакун. — В этом бизнесе велика транспортная составляющая. Цемент, изготовленный вдали от локации использования, теряет маржинальность — срабатывает курсовая разница.

Как отметил Скакун, вмешаться в тему могут разве что цементные предприятия Северного Казахстана, а зарубежные отрасли, референтные доллару, евро или даже юаню, на российский рынок не влияют.

В то же время он отметил, что российский рынок цемента и бетона относится числу профицитных: в стране сейчас действуют 66 цементопроизводящих предприятий, средняя их загрузка составляет 50%. И конкурентные преимущества в этой ситуации имеют заводы с широким видо-сортовым рядом и отлаженной логистикой.

 Потому для нас один из инвестиционных приоритетов —  транспортно-логистическая тема, — подчеркнул Владимир Скакун. — Профицит на рынке позволяет потребителю выбирать между форматами доставки, между способами доставки. В 2019 году, к примеру, наше предприятие 38,1% продукции отгрузило по железной дороге, 61,9% — автотранспортом. 205 тысяч тонн направлены на собственных цементовозах участка централизованной доставки (38% автодоставки). Мы расширяем собственный автопарк доставки, и в рамках инвестиционной программы приобрели три цементовоза, общий парк теперь состоит из 26 цементовозов, из них 17 — новейшие модификации на базе Scania.

По мнению Владимира Скакуна, рынок цемента относится к числу спокойных  без стагнации, но и без бурного роста. Объем потребления цемента растет незначительно. Это объясняется действием архитектурных трендов: в современных архитектурных концепциях доля элементов из бетона или с цементно-растворной фиксацией значительно меньше, чем в зданиях 1980-х. Долгая эпоха от конца 1950-х до поздних 80-х была эрой архитектурного стиля «брутализм» или «совмод» (советский модернизм), бетон был ее «хлебом и плотью», ее титульным материалом. Но с той поры зодческие тренды изменились, а когда-то горячо-актуальный «совмод» стал ретро-эстетикой, музейным соседом классицизма, барокко и ар-нуво. Во-вторых, спрос на цемент зависит от налоговой политики, ситуации с банковскими кредитами. Например, всплеск потребления цемента до 1 июля был очень показательным — строительная отрасль, взволнованная скорым переходом на проектное финансирование и эскроу-счета, запасалась впрок. Потом последовала напряженная пауза. И, наконец, медленная, но верная активизация.

— Переходный период прошел, и, по словам главы Минстроя РФ, ожидается даже незначительный рост по сравнению с показателями 2018-го, — констатирует Владимир Скакун. — За январь-сентябрь в России введены 48,9 млн кв. м. В том числе 1 млн кв. м возведен в Новосибирской области. Темп роста ввода жилья по России составил 7,5%, а по Новосибирской области он равен 8,7%. В итоге спрос на цемент по Сибири вырос на 5%. Дальнейшая динамика зависит от инфраструктурных проектов. Прирост по Сибири на 2020 год ожидается в пределах 4,7% к результатам 2019-го. Отрасль имеет большой запас по производственным мощностям, но в конкретных регионах ее развитие тормозится именно отсутствием крупных инфраструктурных проектов: нет их в данном регионе  и цементные предприятия региона «провисают». Влияет и снижение темпов гражданского строительства, обусловленное снижением платежеспособного спроса со стороны населения.

По мнению Владимира Скакуна, «Искитимцементу» в некотором смысле повезло с локацией: Новосибирская область — общесибирский лидер по строительной активности, причем активность эта разнообразна в силу диверсификационных процессов.

— За 10 месяцев 2019 года потребление цемента в области составило 1 млн 98 тысяч тонн, что выше прошлогоднего показателя на 8,5%, —  резюмирует он.  Рост емкости рынка объясняется обилием инфраструктурных объектов в регионе, строительством аэровокзальной площади в Толмачево, волейбольного центра, федеральных автодорог первой категории.

Дороги  это, к слову, мощный драйвер для отрасли. Причина  переключение дорожных строителей с практически безальтернативного битума на цементобетон. Разочаровывающий опыт 1960-х, когда бетонные шоссе показались неудачным экспериментом, давно осмыслен и обогащен позитивным опытом западных дорожников.

— По федеральной стратегии развития отрасли строительных материалов до 2030 года 50% всех строящихся дорог должны быть исполнены в цементобетоне, — отмечает Дарья Мартынкина. — За такими дорогами будущее, на Западе в этом материале исполняются дороги всех классов: от трансконтинентальных до сельских. Сейчас цементобетонная дорога не дороже дороги из асфальта, поскольку дорожает битум. И технология стала более совершенной, нежели в советское время.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Искитимцемент»

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